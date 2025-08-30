مقتل وإصابة جنود إسرائيليين وفقدان أربعة في كمائن للمقاومة بغزة





وفي وقت لاحق نشرت كتائب القسام عبر منصاتها الرسمية صورة كُتب عليها عبارة "نذكّر من ينسى.. الموت أو الأسر".



رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بمقتل عدد من الجنود وإصابة 11 بجروح خطيرة، مع فقدان أثر أربعة جنود يخشى الجيش الإسرائيلي وقوعهم أسرى في يد فصائل المقاومة الفلسطينية.فقد شهد حي الزيتون وحي الصبرة سلسلة عمليات للمقاومة، بدأت بكمين هجومي قُتل فيه جنود، وذلك وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، والتي أكدت أن الجيش الاسرائيلي فعّل ما يُعرف ببروتوكول (هانيبال) لقتل أي جنود قبل وقوعهم أسرى.وتعرضت مروحيات إجلاء لإطلاق نيران كثيف، ويعتقد أن قوات تابعة للفرقة (162) واللواء (401) هي التي وقعت في كمين حي الزيتون شرقي غزة.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش بدأ سحب جنوده من حي الزيتون وإعادتهم إلى ثكناتهم، بينما فرضت الرقابة العسكرية حظر النشر بشأن ما جرى مع الجنود الأربعة في حي الزيتون.وأشارت إلى أن مجموعة من الجنود تعرضت لكمين في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى حدث أمني صعب آخر، وأن أنباء أولية تتحدث عن استدعاء الجيش أكثر من مرة مروحيات لإجلاء الجنود المصابين على وقع إطلاق نار كثيف.كما أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجيش يبحث عن 4 جنود ما زالت آثارهم مفقودة في حي الزيتون، وأن هناك أعمال بحث واسعة عنهم.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوصول مروحيات عسكرية إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب وهي تحمل جنودا مصابين.وفرضت الرقابة العسكرية حظر النشر بشأن ما جرى مع الجنود الأربعة في حي الزيتون، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.