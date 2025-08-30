شهداء وإصابات بقصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطناستشهد عشرة مواطنين، الليلة، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات ومنطقة الكرامة وشارع الوحدة بمدينة غزة.وقالت مصادر صحفية، إنه تم تسجيل خمسة شهداء عقب قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة الحافي في شارع العشرين بمخيم النصيرات جنوب مدينة غزة.كما استشهد ثلاثة مواطنين، اثنان في قصف شقة سكنية بمنطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة، والثالث في قصف الاحتلال برج (شوا وحصري) في شارع الوحدة بالمدينة.وتواصل قوات الاحتلال قصفها العنيف على عدة مواقع في مدينة غزة، حيث قتلت في وقت سابق سبعة مواطنين في منطقتي السودانية والفواخير في المدينة.وأفادت مصادر طبية باستشهاد 79 مواطنا يوم الجمعة، في أنحاء القطاع، معظمهم في مدينة غزة.