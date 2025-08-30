شؤون فلسطينية

شهداء وإصابات بقصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة

شهداء وإصابات بقصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة
جانب من مجازر الاحتلال بحق المدنين
رام الله - دنيا الوطن
استشهد عشرة مواطنين، الليلة، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات ومنطقة الكرامة وشارع الوحدة بمدينة غزة.

وقالت مصادر صحفية، إنه تم تسجيل خمسة شهداء عقب قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة الحافي في شارع العشرين بمخيم النصيرات جنوب مدينة غزة.

كما استشهد ثلاثة مواطنين، اثنان في قصف شقة سكنية بمنطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة، والثالث في قصف الاحتلال برج (شوا وحصري) في شارع الوحدة بالمدينة. 

وتواصل قوات الاحتلال قصفها العنيف على عدة مواقع في مدينة غزة، حيث قتلت في وقت سابق سبعة مواطنين في منطقتي السودانية والفواخير في المدينة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد  79 مواطنا يوم الجمعة، في أنحاء القطاع، معظمهم في مدينة غزة.

أخبار ذات صلة

مقتل وإصابة جنود إسرائيليين وفقدان أربعة في كمائن للمقاومة بغزة

مقتل وإصابة جنود إسرائيليين وفقدان أربعة في كمائن للمقاومة بغزة

شهداء وإصابات بقصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة

شهداء وإصابات بقصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة

شهداء وإصابات بقصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة

شهداء وإصابات بقصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة

قناة إسرائيلية: قادة الأجهزة الأمنية يصرون على صفقة تبادل وسيدعمون زامير بجلسة كابنيت المقبلة

قناة إسرائيلية: قادة الأجهزة الأمنية يصرون على صفقة تبادل وسيدعمون زامير بجلسة كابنيت المقبلة

الرئاسة تعرب عن استغرابها لقرار منع الوفد الفلسطيني المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة

الرئاسة تعرب عن استغرابها لقرار منع الوفد الفلسطيني المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة

8 شهداء في غارات إسرائيلية على مدينة غزة

8 شهداء في غارات إسرائيلية على مدينة غزة

أبو عبيدة: خطط الجيش الإسرائيلي لاحتلال غزة ستكون وبالًا على قيادته السياسية والعسكرية

أبو عبيدة: خطط الجيش الإسرائيلي لاحتلال غزة ستكون وبالًا على قيادته السياسية والعسكرية

منع عباس يعيد عرفات إلى الأذهان..حين انتقلت الجمعية العامة إلى جنيف من أجله (صور)

منع عباس يعيد عرفات إلى الأذهان..حين انتقلت الجمعية العامة إلى جنيف من أجله (صور)

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الرئاسة تعرب عن استغرابها لقرار منع الوفد الفلسطيني المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة

الرئاسة تعرب عن استغرابها لقرار منع الوفد الفلسطيني المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة

دول أوروبية تندد بالهجوم الإسرائيلي على غزة

دول أوروبية تندد بالهجوم الإسرائيلي على غزة

غزة: حصيلة حرب الإبادة تتجاوز 63 ألف شهيد منذ بدء العدوان

غزة: حصيلة حرب الإبادة تتجاوز 63 ألف شهيد منذ بدء العدوان

فلسطين تطالب الدول بفرض حظر على تصدير الأسلحة للاحتلال

فلسطين تطالب الدول بفرض حظر على تصدير الأسلحة للاحتلال

جيش الاحتلال يعلن مدينة غزة &quot;منطقة قتال خطيرة&quot;

جيش الاحتلال يعلن مدينة غزة "منطقة قتال خطيرة"

السعودية وإيطاليا ترفضان التهجير وتدعوان لوقف الحرب على غزة

السعودية وإيطاليا ترفضان التهجير وتدعوان لوقف الحرب على غزة

من بينها إخلاء السكان.. إعلام إسرائيلي: صعوبات تواجه عملية احتلال مدينة غزة

من بينها إخلاء السكان.. إعلام إسرائيلي: صعوبات تواجه عملية احتلال مدينة غزة

مئات الموظفين في الأمم المتحدة يضغطون من أجل وصف حرب غزة بالإبادة الجماعية

مئات الموظفين في الأمم المتحدة يضغطون من أجل وصف حرب غزة بالإبادة الجماعية

منوعات

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

عربي

مسؤول لبناني: نزع سلاح المخيمات الفلسطينية يمهد لمنح اللاجئين حقوقًا قانونية جديدة

مسؤول لبناني: نزع سلاح المخيمات الفلسطينية يمهد لمنح اللاجئين حقوقًا قانونية جديدة

الجيش الإسرائيلي: غارات صنعاء استهدفت رئيس أركان الحوثيين ووزير دفاعهم

الجيش الإسرائيلي: غارات صنعاء استهدفت رئيس أركان الحوثيين ووزير دفاعهم

نتنياهو: نريد منطقة منزوعة السلاح جنوب سوريا تشمل السويداء

نتنياهو: نريد منطقة منزوعة السلاح جنوب سوريا تشمل السويداء

الجيش اللبناني يعلن استشهاد جنديين بانفجار مسيرة إسرائيلية

الجيش اللبناني يعلن استشهاد جنديين بانفجار مسيرة إسرائيلية