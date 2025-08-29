شؤون فلسطينية

أبو عبيدة: خطط الجيش الإسرائيلي لاحتلال غزة ستكون وبالًا على قيادته السياسية والعسكرية

أبو عبيدة: خطط الجيش الإسرائيلي لاحتلال غزة ستكون وبالًا على قيادته السياسية والعسكرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق باسم كتائب "القسام"، أبو عبيدة، أن أي محاولة للاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة "ستكون وبالًا على القيادة السياسية والعسكرية لإسرائيل، وستدفع قواتها الثمن من دماء جنودها، كما ستزيد من فرص أسر جنود جدد".

جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرها أبو عبيدة عبر حسابه على "تلغرام"، مشيرًا إلى أن مجاهدي الكتائب "في حالة استنفار كامل، ومعنوياتهم عالية، وسيقدمون نماذج متميزة في البطولة والاستبسال، ويقوّمون الغزاة دروسًا قاسية بإذن الله".

وأضاف أبو عبيدة أن "حكومة نتنياهو ووزراؤه قرروا تقليص عدد أسرى العدو الأحياء إلى النصف وإخفاء معظم جثث قتلاهم، وسيكون الجيش الإسرائيلي والحكومة الإرهابية كاملًا المسؤولية عن ذلك".

وتابع الناطق العسكري: "سنحافظ على أسرى العدو بقدر استطاعتنا، وسيبقون مع مجاهدينا في ميادين القتال والمواجهة ضمن ظروف المخاطرة والمعيشة نفسها، وسنعلن عن كل أسير يُقتل باسم وصورته لإثبات مقتله".

وجاءت هذه التصريحات بعد إعلان الجيش الإسرائيلي مدينة غزة منطقة قتال خطيرة، غير مشمولة بأي هدنة، مع مواصلة القصف على مناطق متعددة في القطاع. كما أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوامر للجيش بالسيطرة على مدينة غزة، التي يقدر عدد سكانها بحوالي مليون نسمة، في خطوة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "تصعيد مميت".

أخبار ذات صلة

الرئاسة تعرب عن استغرابها لقرار منع الوفد الفلسطيني المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة

الرئاسة تعرب عن استغرابها لقرار منع الوفد الفلسطيني المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة

8 شهداء في غارات إسرائيلية على مدينة غزة

8 شهداء في غارات إسرائيلية على مدينة غزة

أبو عبيدة: خطط الجيش الإسرائيلي لاحتلال غزة ستكون وبالًا على قيادته السياسية والعسكرية

أبو عبيدة: خطط الجيش الإسرائيلي لاحتلال غزة ستكون وبالًا على قيادته السياسية والعسكرية

منع عباس يعيد عرفات إلى الأذهان..حين انتقلت الجمعية العامة إلى جنيف من أجله (صور)

منع عباس يعيد عرفات إلى الأذهان..حين انتقلت الجمعية العامة إلى جنيف من أجله (صور)

دول أوروبية تندد بالهجوم الإسرائيلي على غزة

دول أوروبية تندد بالهجوم الإسرائيلي على غزة

لأول مرة منذ تأسيسها:واشنطن تمنع عباس والوفد الفلسطيني من حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة

لأول مرة منذ تأسيسها:واشنطن تمنع عباس والوفد الفلسطيني من حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة

أبو ردينة: تسليم الدفعة الثالثة من السلاح الفلسطيني في بيروت للجيش اللبناني

أبو ردينة: تسليم الدفعة الثالثة من السلاح الفلسطيني في بيروت للجيش اللبناني

غزة: حصيلة حرب الإبادة تتجاوز 63 ألف شهيد منذ بدء العدوان

غزة: حصيلة حرب الإبادة تتجاوز 63 ألف شهيد منذ بدء العدوان

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الرئاسة تعرب عن استغرابها لقرار منع الوفد الفلسطيني المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة

الرئاسة تعرب عن استغرابها لقرار منع الوفد الفلسطيني المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة

دول أوروبية تندد بالهجوم الإسرائيلي على غزة

دول أوروبية تندد بالهجوم الإسرائيلي على غزة

غزة: حصيلة حرب الإبادة تتجاوز 63 ألف شهيد منذ بدء العدوان

غزة: حصيلة حرب الإبادة تتجاوز 63 ألف شهيد منذ بدء العدوان

فلسطين تطالب الدول بفرض حظر على تصدير الأسلحة للاحتلال

فلسطين تطالب الدول بفرض حظر على تصدير الأسلحة للاحتلال

السعودية وإيطاليا ترفضان التهجير وتدعوان لوقف الحرب على غزة

السعودية وإيطاليا ترفضان التهجير وتدعوان لوقف الحرب على غزة

مئات الموظفين في الأمم المتحدة يضغطون من أجل وصف حرب غزة بالإبادة الجماعية

مئات الموظفين في الأمم المتحدة يضغطون من أجل وصف حرب غزة بالإبادة الجماعية

35 شهيداً في قصف الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

35 شهيداً في قصف الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

تقرير حقوقي: نزوح محدود ومتردد في شمال غزة رغم تصاعد العمليات الإسرائيلية

تقرير حقوقي: نزوح محدود ومتردد في شمال غزة رغم تصاعد العمليات الإسرائيلية

منوعات

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

عربي

الجيش الإسرائيلي: غارات صنعاء استهدفت رئيس أركان الحوثيين ووزير دفاعهم

الجيش الإسرائيلي: غارات صنعاء استهدفت رئيس أركان الحوثيين ووزير دفاعهم

نتنياهو: نريد منطقة منزوعة السلاح جنوب سوريا تشمل السويداء

نتنياهو: نريد منطقة منزوعة السلاح جنوب سوريا تشمل السويداء

الجيش اللبناني يعلن استشهاد جنديين بانفجار مسيرة إسرائيلية

الجيش اللبناني يعلن استشهاد جنديين بانفجار مسيرة إسرائيلية

إسرائيل تشن غارات مكثفة على صنعاء وتستهدف قيادات حوثية بارزة ضمن عملية &quot;قطرة حظ&quot;

إسرائيل تشن غارات مكثفة على صنعاء وتستهدف قيادات حوثية بارزة ضمن عملية "قطرة حظ"