أبو عبيدة: خطط الجيش الإسرائيلي لاحتلال غزة ستكون وبالًا على قيادته السياسية والعسكرية

رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق باسم كتائب "القسام"، أبو عبيدة، أن أي محاولة للاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة "ستكون وبالًا على القيادة السياسية والعسكرية لإسرائيل، وستدفع قواتها الثمن من دماء جنودها، كما ستزيد من فرص أسر جنود جدد".جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرها أبو عبيدة عبر حسابه على "تلغرام"، مشيرًا إلى أن مجاهدي الكتائب "في حالة استنفار كامل، ومعنوياتهم عالية، وسيقدمون نماذج متميزة في البطولة والاستبسال، ويقوّمون الغزاة دروسًا قاسية بإذن الله".وأضاف أبو عبيدة أن "حكومة نتنياهو ووزراؤه قرروا تقليص عدد أسرى العدو الأحياء إلى النصف وإخفاء معظم جثث قتلاهم، وسيكون الجيش الإسرائيلي والحكومة الإرهابية كاملًا المسؤولية عن ذلك".وتابع الناطق العسكري: "سنحافظ على أسرى العدو بقدر استطاعتنا، وسيبقون مع مجاهدينا في ميادين القتال والمواجهة ضمن ظروف المخاطرة والمعيشة نفسها، وسنعلن عن كل أسير يُقتل باسم وصورته لإثبات مقتله".وجاءت هذه التصريحات بعد إعلان الجيش الإسرائيلي مدينة غزة منطقة قتال خطيرة، غير مشمولة بأي هدنة، مع مواصلة القصف على مناطق متعددة في القطاع. كما أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوامر للجيش بالسيطرة على مدينة غزة، التي يقدر عدد سكانها بحوالي مليون نسمة، في خطوة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "تصعيد مميت".