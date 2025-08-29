دول أوروبية تندد بالهجوم الإسرائيلي على غزة

رام الله - دنيا الوطنندد عدد من وزراء خارجية الدول الأوروبية، الجمعة، بالهجوم الأخير الذي شنه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، بالإضافة إلى إعلان تل أبيب تأسيس وجود دائم في مدينة غزة. وجاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية أيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق الجمعة، بدء العمليات التمهيدية والمراحل الأولية للهجوم على مدينة غزة، مشيراً إلى عمله بقوة كبيرة على مشارف المدينة. وقال الجيش إن "حركة حماس تحولت من منظمة عسكرية إرهابية إلى قوة تدير حرب عصابات"،على حد زعمه ، مؤكداً أن تل أبيب ستستمر في مواجهتها حتى هزيمتها.كما أوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن مدينة غزة أُعلنت "منطقة قتال خطيرة"، ولن تشملها حالة الهدنة التكتيكية المحلية المؤقتة للأنشطة العسكرية، بدءاً من الساعة 10:00 صباح الجمعة. وأكدت السلطات أن هذه الخطوة تأتي وفق تقييم الوضع وتوجيهات المستوى السياسي.