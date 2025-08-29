لأول مرة منذ تأسيسها:واشنطن تمنع عباس والوفد الفلسطيني من حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعدد من كبار المسؤولين الفلسطينيين من حضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المزمع عقدها في نيويورك أواخر سبتمبر الجاري.وجاء هذا الإجراء بعد قرار أمريكي فرض عقوبات على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، بزعم مخالفتها للقوانين الأمريكية المتعلقة بالتزامات المنظمة وعملية السلام. وبموجب القرار، تم إلغاء جميع التأشيرات الفلسطينية الصادرة قبل 31 يوليو/تموز 2025.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، إن واشنطن تعتبر هذه الخطوة ضرورية لحماية مصالح الأمن القومي، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تمنح أي امتيازات للقيادة الفلسطينية قبل أن تتخذ خطوات عملية لنبذ الإرهاب ووقف المبادرات الأحادية مثل الاعتراف بالدولة والتوجه للمحاكم الدولية.وأشارت المذكرة إلى أن بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة ستحصل على إعفاءات محدودة بموجب اتفاق مقر الأمم المتحدة، لكنها أكدت أن الإجراءات الأمريكية جاءت أيضاً بسبب ما وصفته بتأييد العنف والتحريض ومعاداة السامية وتقديم الدعم المالي لعائلات منفذي العمليات.وتأتي الخطوة الأمريكية في وقت تتزايد فيه الدعوات الغربية للاعتراف بدولة فلسطينية، وهي تتعارض مع الاتفاق بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة الذي يفرض منح تأشيرات للوفود المشاركة في أعمال الجمعية العامة.ويُعد هذا المنع استثنائيًا، إذ يمثل أول حالة يتم فيها منع وفد رسمي أجنبي، بمن فيهم رئيس دولة، من المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان الرئيس عباس يعتزم استغلال الجلسة لتقديم إعلان دستوري حول استقلال فلسطين، مما يزيد من تداعيات القرار على الساحة الدبلوماسية الدولية.تاريخيًا، منعت الولايات المتحدة أفرادًا من رؤساء الدول أو المسؤولين الأجانب من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مثل منع إدارة الرئيس الأمريكي رونالد ريغان الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في عام 1988،من دخول الأمم المتحدة، بذريعة أمنية، على الرغم من أن المنع كان في الواقع قرارًا سياسيًا انتقاميًا كرد على إعلان الدولة الفلسطينية وتصاعد الانتفاضة.