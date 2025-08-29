عاجل

أبو ردينة: تسليم الدفعة الثالثة من السلاح الفلسطيني في بيروت للجيش اللبناني

أبو ردينة: تسليم الدفعة الثالثة من السلاح الفلسطيني في بيروت للجيش اللبناني
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، اليوم الجمعة، أن الجهات الفلسطينية المختصة في لبنان سلمت الدفعة الثالثة من سلاح منظمة التحرير الفلسطينية الموجود في المخيمات الفلسطينية بالعاصمة بيروت، وهي مخيمات برج البراجنة، مار إلياس، وشاتيلا، للجيش اللبناني كعهدة (وديعة).

وأوضح أبو ردينة أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا للبيان المشترك الصادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس اللبناني جوزيف عون في 21 مايو الماضي، والذي تضمن تشكيل لجنة فلسطينية - لبنانية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية وتحسين ظروفها المعيشية والإنسانية، مع احترام السيادة اللبنانية والقوانين المعمول بها.

وأشار أبو ردينة إلى أن الجانبين أكدا التزامهما بتوفير الحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، مع ضمان حياتهم الكريمة والحفاظ على هويتهم الوطنية وحقهم في العودة. كما شددا على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وإنهاء أي ممارسات مخالفة لذلك، بما يعزز الأمن والاستقرار داخل المخيمات.

في السياق نفسه، شرع الجيش اللبناني اليوم في المرحلة الثانية من خطة جمع السلاح داخل مخيم برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث تم تسليم أسلحة ثقيلة وخفيفة بالتنسيق مع حركة فتح، ضمن خطة الدولة لتعزيز الأمن في المخيمات.

كما أعلنت قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان، برئاسة المقدم عبد الهادي الأسدي، استكمال تسليم السلاح الثقيل في مخيمات برج البراجنة وشاتيلا ومار إلياس، ليكتمل بذلك تسليم السلاح في ستة مخيمات فلسطينية.

وكان الجيش اللبناني قد استلم أمس الخميس كميات من السلاح الفلسطيني في مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي جنوب نهر الليطاني، ضمن عملية شاملة تشمل مخيمات شمال وجنوب لبنان، وتعتبر الأكبر منذ انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية.

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الأونروا في لبنان نحو 489 ألفًا، بينما تشير تقديرات إلى أن العدد الفعلي يقارب 300 ألف، موزعين على 12 مخيمًا، من بينها عين الحلوة الأكبر ، إلى جانب مخيمات صبرا وشاتيلا، برج البراجنة، مار إلياس، الرشيدية، البص، البرج الشمالي، نهر البارد، البداوي، الميّة وميّة، والويفل في بعلبك، وضبية بجبل لبنان.

وتنقسم عملية تسليم السلاح الفلسطيني في لبنان إلى ثلاث مراحل، بدأت بمخيم البرج في بيروت، تلتها مخيمات البص في صور، البداوي في الشمال، وأخيرًا مخيم الرشيدية جنوب لبنان، وفق خطة مشتركة بين السلطات اللبنانية والفلسطينية لضمان أمن واستقرار المخيمات.

