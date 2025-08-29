الجيش الإسرائيلي: غارات صنعاء استهدفت رئيس أركان الحوثيين ووزير دفاعهم

رام الله - دنيا الوطنكشف الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أن الضربات الجوية الدقيقة التي شنها على العاصمة اليمنية صنعاء يوم الخميس، كانت محاولة لاغتيال رئيس أركان الحوثيين محمد عبد الكريم الغماري، ووزير دفاع الجماعة محمد ناصر العاطفي، مؤكداً أنه لا يزال بانتظار نتائج العملية.يأتي ذلك بعد أن نقلت قناة "العربية" عن مصادر مقربة من الحوثيين مقتل رئيس حكومة الجماعة ، أحمد غالب الرهوي، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت صنعاء.وكان الجيش الإسرائيلي قد أوضح أن الضربة استهدفت هدفاً عسكرياً للحوثيين، متهماً الجماعة بـ"تقويض الاستقرار الإقليمي وتهديد حرية الملاحة العالمية". فيما توعد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الحوثيين قائلاً: "من يمد يده على إسرائيل ستُقطع".يذكر أن الحوثيين كثفوا منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023 هجماتهم الصاروخية وإطلاق الطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل، إضافة إلى تنفيذ عشرات الهجمات على سفن تجارية مرتبطة بها، ما دفع تل أبيب وواشنطن إلى شن غارات متكررة على مواقعهم في اليمن.