الأمم المتحدة تحذر: حصيلة صادمة لعمليات الإعدام في إيران

رام الله - دنيا الوطنحذّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الجمعة، من "حصيلة صادمة" لعمليات الإعدام في إيران، معلنة أنّ السلطات الإيرانية نفّذت 841 حكماً بالإعدام منذ مطلع العام الجاري، في زيادة وُصفت بالكبيرة مقارنة بالسنوات السابقة.وأوضحت المفوضية أنّ 100 عملية إعدام سُجّلت في يوليو الماضي وحده، أي أكثر من ضعف العدد خلال الشهر نفسه من عام 2024.وبحسب التقرير، شملت الإعدامات نساءً، إلى جانب مهاجرين أفغان وأفراد من أقليات عرقية مثل البلوش والأكراد والعرب، وهو ما اعتبرته دليلاً على "استهداف ممنهج لفئات هشة".وقالت المتحدثة باسم المفوضية، رافينا شمداساني، إن "الأعداد المرتفعة تكشف عن نمط مقلق لاستخدام الدولة لعقوبة الإعدام كأداة للترهيب وقمع أي شكل من أشكال المعارضة".كما ذكرت المفوضية أن 11 شخصاً يواجهون خطر الإعدام الوشيك، بينهم ستة متهمون بـ"التمرد المسلح" وخمسة آخرون على خلفية مشاركتهم في احتجاجات 2022.من جانبه، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات الإيرانية إلى تعليق جميع الإعدامات فوراً كخطوة أولى نحو إلغاء العقوبة بشكل كامل، مشيراً إلى أن طهران تجاهلت مراراً دعوات الانضمام إلى الجهود الدولية الساعية لإنهاء عقوبة الإعدام.