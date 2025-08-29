زيلينسكي: روسيا تحشد 100 ألف جندي شرق أوكرانيا استعداداً لهجوم جديد

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أنّ روسيا حشدت نحو 100 ألف جندي قرب مدينة بوكروفسك في شرق أوكرانيا، مؤكداً أنّ هذه القوات تستعد لتنفيذ عمليات هجومية واسعة.وقال زيلينسكي، في تصريح لصحافيين بينهم مراسل وكالة فرانس برس، إنّ "ما يصل إلى 100 ألف جندي روسي يتمركزون حالياً في المنطقة، ويستعدون لشن هجمات"، مشيراً إلى أنّ القوات الأوكرانية تواجه في الوقت ذاته محاولات توغل روسية في منطقة سومي شمال شرقي البلاد.وتأتي تصريحات زيلينسكي وسط استمرار القصف المتبادل بين موسكو وكييف، على الرغم من الضغوط الأميركية لإيجاد تسوية وتهيئة لقاء مباشر بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.وكان الكرملين قد أكد على لسان المتحدث باسمه دميتري بيسكوف، أنّ بوتين لا يستبعد عقد لقاء مع زيلينسكي "شريطة التحضير الجيد له"، في إشارة يرى مراقبون أنها تعكس مماطلة روسية.يُذكر أنّ روسيا، التي بدأت غزو أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، تشترط لتسوية النزاع تخلي كييف عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتنازل عن بعض المناطق الشرقية وعلى رأسها دونيتسك، إضافة إلى إزالة أي وجود عسكري غربي على الأراضي الأوكرانية. في المقابل، تتمسك أوكرانيا بحقها في السيادة الكاملة على أراضيها، وتطالب بضمانات أمنية غربية تحميها من أي تهديد روسي مستقبلي.