غزة: حصيلة حرب الإبادة تتجاوز 63 ألف شهيد منذ بدء العدوان

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مصادر طبية، اليوم الجمعة، أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة جراء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ارتفعت إلى 63,025 شهيدًا، معظمهم من الأطفال والنساء، وذلك منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.وأوضحت المصادر أن عدد الإصابات وصل إلى 159,490، بينما لا يزال العديد من الضحايا عالقين تحت الأنقاض في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، استقبلت مستشفيات القطاع 59 شهيدًا، بينهم اثنان انتُشلا من تحت الركام، إضافة إلى 224 مصابًا. كما ارتفعت حصيلة الضحايا منذ 18 آذار/ مارس الماضي - تاريخ خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار - إلى 11,178 شهيدًا و47,449 مصابًا.وفيما يخص استهداف منتظري المساعدات الإنسانية، سجلت المستشفيات خلال اليوم الأخير 23 شهيدًا و182 مصابًا، لترتفع حصيلة شهداء "لقمة العيش" إلى 2,203، والمصابين إلى 16,228.وأكدت المصادر الطبية أن مستشفيات القطاع ما تزال تسجل يوميًا حالات وفاة نتيجة التجويع وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال، في ظل استمرار الاحتلال في منع دخول الغذاء والدواء والوقود اللازم لتشغيل المرافق الصحية.