شؤون فلسطينية

5 وفيات بينهم طفلان نتيجة التجويع في غزة خلال الساعات الماضية

5 وفيات بينهم طفلان نتيجة التجويع في غزة خلال الساعات الماضية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مصادر طبية، اليوم الجمعة، وفاة 5 مواطنين بينهم طفلان، نتيجة التجويع وسوء التغذية، سجّلتها مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت المصادر ذاتها، بأن العدد الإجمالي لضحايا التجويع وسوء التغذية ارتفع إلى 322 شهيدا، من بينهم 121 طفلا.

وأوضحت أنه منذ إعلان تصنيف المجاعة في قطاع غزة من قِبل (IPC) في 22 آب/ أغسطس الجاري، سُجّلت 44 حالة وفاة، بينهم 6 أطفال نتيجة التجويع.

وأكد تصنيف دولي لانعدام الأمن الغذائي، تشارك فيه الأمم المتحدة، حدوث المجاعة في محافظة غزة وتوقع انتشارها إلى محافظتي دير البلح وخان يونس بنهاية أيلول/ سبتمبر.

وقال التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي إن أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة يواجهون ظروفا كارثية أي المرحلة الخامسة من التصنيف، ومن خصائصها الجوع الشديد والموت والعوز والمستويات الحرجة للغاية من سوء التغذية الحاد.

وذكر التصنيف أن 1.07 مليون شخص آخر (54% من السكان) يواجهون المرحلة الرابعة وهي مرحلة انعدام الأمن الغذائي الحاد "الطارئ". ويواجه 396 ألفا (20% من السكان) المرحلة الثالثة وهي مرحلة انعدام الأمن الغذائي الحاد "الأزمة".

التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي هو مبادرة عالمية تضم وكالات من الأمم المتحدة وشركاء إقليميين ومنظمات إغاثة، ويُصنف انعدام الأمن الغذائي في خمس مراحل، أشدها المجاعة التي تأتي في المرتبة الخامسة.

أخبار ذات صلة

غزة: حصيلة حرب الإبادة تتجاوز 63 ألف شهيد منذ بدء العدوان

غزة: حصيلة حرب الإبادة تتجاوز 63 ألف شهيد منذ بدء العدوان

5 وفيات بينهم طفلان نتيجة التجويع في غزة خلال الساعات الماضية

5 وفيات بينهم طفلان نتيجة التجويع في غزة خلال الساعات الماضية

فلسطين تطالب الدول بفرض حظر على تصدير الأسلحة للاحتلال

فلسطين تطالب الدول بفرض حظر على تصدير الأسلحة للاحتلال

جيش الاحتلال يعلن مدينة غزة &quot;منطقة قتال خطيرة&quot;

جيش الاحتلال يعلن مدينة غزة "منطقة قتال خطيرة"

السعودية وإيطاليا ترفضان التهجير وتدعوان لوقف الحرب على غزة

السعودية وإيطاليا ترفضان التهجير وتدعوان لوقف الحرب على غزة

من بينها إخلاء السكان.. إعلام إسرائيلي: صعوبات تواجه عملية احتلال مدينة غزة

من بينها إخلاء السكان.. إعلام إسرائيلي: صعوبات تواجه عملية احتلال مدينة غزة

مئات الموظفين في الأمم المتحدة يضغطون من أجل وصف حرب غزة بالإبادة الجماعية

مئات الموظفين في الأمم المتحدة يضغطون من أجل وصف حرب غزة بالإبادة الجماعية

35 شهيداً في قصف الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

35 شهيداً في قصف الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

فلسطين تطالب الدول بفرض حظر على تصدير الأسلحة للاحتلال

فلسطين تطالب الدول بفرض حظر على تصدير الأسلحة للاحتلال

السعودية وإيطاليا ترفضان التهجير وتدعوان لوقف الحرب على غزة

السعودية وإيطاليا ترفضان التهجير وتدعوان لوقف الحرب على غزة

35 شهيداً في قصف الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

35 شهيداً في قصف الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

الأونروا تحذر من &quot;تسونامي إنساني&quot; حال اجتياح إسرائيل لغزة

الأونروا تحذر من "تسونامي إنساني" حال اجتياح إسرائيل لغزة

تحذيرات من انتشار فيروس جديد في قطاع غزة ..وهذه أعراضه

تحذيرات من انتشار فيروس جديد في قطاع غزة ..وهذه أعراضه

فرنسا تدرس افتتاح سفارة لها في رام الله

فرنسا تدرس افتتاح سفارة لها في رام الله

وزير الخارجية المصري: مقترح ويتكوف للتهدئة في غزة هو الأنسب حالياً

وزير الخارجية المصري: مقترح ويتكوف للتهدئة في غزة هو الأنسب حالياً

خبراء أمميون: قلقون من حالات &quot;اختفاء قسري&quot; في مواقع &quot;مراكز المساعدات&quot;

خبراء أمميون: قلقون من حالات "اختفاء قسري" في مواقع "مراكز المساعدات"

منوعات

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

عربي

نتنياهو: نريد منطقة منزوعة السلاح جنوب سوريا تشمل السويداء

نتنياهو: نريد منطقة منزوعة السلاح جنوب سوريا تشمل السويداء

الجيش اللبناني يعلن استشهاد جنديين بانفجار مسيرة إسرائيلية

الجيش اللبناني يعلن استشهاد جنديين بانفجار مسيرة إسرائيلية

إسرائيل تشن غارات مكثفة على صنعاء وتستهدف قيادات حوثية بارزة ضمن عملية &quot;قطرة حظ&quot;

إسرائيل تشن غارات مكثفة على صنعاء وتستهدف قيادات حوثية بارزة ضمن عملية "قطرة حظ"

مجلس الأمن يمدد ولاية اليونيفيل في لبنان حتى نهاية 2026 تمهيداً لانسحابها

مجلس الأمن يمدد ولاية اليونيفيل في لبنان حتى نهاية 2026 تمهيداً لانسحابها