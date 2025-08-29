تركيا تعلن قطع علاقاتها التجارية وإغلاق مجالها الجوي أمام إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة، أن أنقرة قطعت جميع علاقاتها التجارية مع إسرائيل بشكل كامل، في خطوة جديدة احتجاجًا على حربها في غزة.ونقلت وكالة "الأناضول" عن فيدان قوله، خلال جلسة استثنائية للبرلمان التركي لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة: "قطعنا علاقاتنا التجارية مع إسرائيل بشكل كامل، ولا نسمح للسفن التركية بالتوجه إلى الموانئ الإسرائيلية، كما أغلقنا مجالنا الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية."وأوضح فيدان أن القرار يأتي في إطار الموقف التركي الرافض لسياسات إسرائيل، مضيفًا أن "أنقرة أوقفت علاقاتها التجارية منذ بدء الحرب على غزة"، ومؤكدًا أن إسرائيل توسع من سياساتها العدوانية لتشمل القدس والضفة الغربية وسوريا ولبنان وإيران.وشدد الوزير التركي على أن بلاده تعارض أي خطط ترحيل للشعب الفلسطيني من غزة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي بات مقتنعًا بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع.