ترامب يلغي الحماية الخاصة عن كامالا هاريس

رام الله - دنيا الوطنأفادت شبكة "سي إن إن"، الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر قرارًا بوقف الحماية الخاصة التي يوفرها جهاز الخدمة السرية لنائبة الرئيس السابق جو بايدن، كامالا هاريس.وكانت هاريس، المرشحة الديمقراطية السابقة للرئاسة، قد انتقدت في بيان صدر أواخر يوليو الماضي أداء المؤسسات السياسية في الولايات المتحدة، معتبرة أنها "خذلت الشعب الأميركي وقادته إلى أزمة عميقة".وعلى الرغم من إخفاقها في خوض سباقي الرئاسة عامي 2020 و2024، لم تستبعد هاريس إمكانية الترشح مجددًا، دون أن تحدد موعدًا لاتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن.كما أعلنت هاريس في يوليو الماضي أنها لن تخوض انتخابات حاكم ولاية كاليفورنيا العام المقبل، ما يفتح الباب أمام احتمال ترشحها لانتخابات الرئاسة الأميركية عام 2028.