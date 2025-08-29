جيش الاحتلال يعلن استعادة جثمان أسير إسرائيلي في غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية "معقدة وسرية" في قطاع غزة، أسفرت عن استعادة جثمان الأسير الإسرائيلي إيلان فايس (55 عامًا) من كيبوتس بئيري، والذي كان قد قُتل واختُطف خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023.وأوضح الجيش في بيانه أنّ العملية نُفذت بالتعاون بين وحدات النخبة العسكرية، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وشعبة الاستخبارات العسكرية، استنادًا إلى "معلومات استخباراتية دقيقة" قدمتها هيئة الاستخبارات ووحدة شؤون المختطفين.وأشار البيان إلى أنّ العملية أسفرت أيضًا عن استعادة مقتنيات مرتبطة بمختطف آخر قُتل، لم يُكشف عن هويته بعد، حيث يجري التعرف على رفاته في المعهد الوطني للطب الشرعي، وقد أُبلغت عائلته بالنتائج الأولية.ولفت الجيش إلى أنّ فايس، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس فريق الطوارئ في كيبوتس بئيري، لقي مصرعه أثناء محاولته الدفاع عن مجتمعه خلال الهجوم، فيما أُفرج عن زوجته شيري وابنته نوجا في إطار صفقة التبادل التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ العملية "نجحت في إعادة جثمان البطل إيلان فايس إلى أرض الوطن"، مضيفًا: "نشارك عائلته حزنها العميق، ولن نتوقف حتى نعيد جميع المختطفين - أحياءً كانوا أم أمواتًا - إلى ديارهم".أما وزير الدفاع يسرائيل كاتس، فوصف العملية بأنها "بطولية"، مشيدًا بجهود الجيش والشاباك، قائلاً: "إيلان قاد معركة شجاعة حالت دون وقوع كارثة أكبر، واليوم عاد جثمانه إلى وطنه وعائلته".وأكد كاتس أنّ استعادة جثامين وأسرى الاحتلال تبقى "أولوية قصوى" وستكون محور "المناورة القادمة" للجيش الإسرائيلي.