جيش الاحتلال يعلن مدينة غزة "منطقة قتال خطيرة"

رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الجمعة، أن مدينة غزة التي يقطنها نحو مليون فلسطيني "منطقة قتال خطيرة"، في إطار خطته لاحتلال المدينة واستكمالا للإبادة الجماعية التي يرتكبها منذ نحو 23 شهرا.جاء ذلك بتدوينة لمتحدث الجيش أفيخاي أدرعي عبر منصة (إكس)، قال فيها: "بناء على تقييم الوضع وتوجيهات المستوى السياسي تقرر ابتداء من اليوم (الجمعة) في تمام الساعة 10:0صباحا (7:00 ت.غ) أن حالة الهدنة التكتيكية المحلية والمؤقتة للأنشطة العسكرية لا تشمل منطقة مدينة غزة التي ستعتبر منطقة قتال خطيرة".وفي 27 تموز/ يوليو الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء ما أسماه "تعليقا تكتيكيا محليا للأنشطة العسكرية" في مناطق محددة بقطاع غزة، بينها مدينة غزة، للسماح بمرور المساعدات الإنسانية. لكن رغم ذلك، واصل الجيش قصف الخيام والمنازل وقتل مدنيين.وتابع أدرعي: "سيواصل جيش الدفاع دعم الجهود الإنسانية في غزة إلى جانب مواصلة المناورة البرية والأنشطة الهجومية ضد المنظمات الارهابية في القطاع بهدف حماية مواطني دولة إسرائيل"، وفق زعمه.ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، توغل جيش الاحتلال لمدينة غزة، قبل أن ينسحب من معظم أحيائها في نيسان/ أبريل 2024 بعد زعمه "تدمير البنية التحتية لحركة حماس".لكنه عاد مؤخرا لتنفيذ عمليات قصف وتدمير وتوغلات في أحياء الشجاعية والزيتون والصبرة شرق وجنوب المدينة، وكذلك في جباليا شمالا، ما أدى إلى تهجير آلاف الفلسطينيين.وفي الثامن من آب/ أغسطس الجاري، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.وتتضمن الخطة بدء جيش الاحتلال التحرك نحو مناطق يدعي أنه لم يدخلها سابقا، "بهدف السيطرة عليها" وسط القطاع ومدينة غزة، رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان إيال زامير، من هذه الخطوة.وبحسب الطرح الذي قدمه نتنياهو، فإن الخطة تبدأ بتهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.يأتي ذلك فيما تتواصل التحذيرات الدولية والأممية من أن عملية احتلال مدينة غزة ستكون لها عواقب إنسانية مروّعة، خاصة في ظل المجاعة الكارثية التي يعيشها السكان، وافتقارهم لأدنى مقومات الحياة.وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.وخلّفت الإبادة 62 ألفا و966 شهيدا، و159 ألفا و266 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 317 فلسطينيا بينهم 121 طفلا.