جيش الاحتلال يعلن مدينة غزة "منطقة قتال خطيرة"

خيام نازحين في مدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الجمعة، أن مدينة غزة التي يقطنها نحو مليون فلسطيني "منطقة قتال خطيرة"، في إطار خطته لاحتلال المدينة واستكمالا للإبادة الجماعية التي يرتكبها منذ نحو 23 شهرا.

جاء ذلك بتدوينة لمتحدث الجيش أفيخاي أدرعي عبر منصة (إكس)، قال فيها: "بناء على تقييم الوضع وتوجيهات المستوى السياسي تقرر ابتداء من اليوم (الجمعة) في تمام الساعة 10:0صباحا (7:00 ت.غ) أن حالة الهدنة التكتيكية المحلية والمؤقتة للأنشطة العسكرية لا تشمل منطقة مدينة غزة التي ستعتبر منطقة قتال خطيرة".

وفي 27 تموز/ يوليو الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء ما أسماه "تعليقا تكتيكيا محليا للأنشطة العسكرية" في مناطق محددة بقطاع غزة، بينها مدينة غزة، للسماح بمرور المساعدات الإنسانية. لكن رغم ذلك، واصل الجيش قصف الخيام والمنازل وقتل مدنيين.

وتابع أدرعي: "سيواصل جيش الدفاع دعم الجهود الإنسانية في غزة إلى جانب مواصلة المناورة البرية والأنشطة الهجومية ضد المنظمات الارهابية في القطاع بهدف حماية مواطني دولة إسرائيل"، وفق زعمه.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، توغل جيش الاحتلال لمدينة غزة، قبل أن ينسحب من معظم أحيائها في نيسان/ أبريل 2024 بعد زعمه "تدمير البنية التحتية لحركة حماس".

لكنه عاد مؤخرا لتنفيذ عمليات قصف وتدمير وتوغلات في أحياء الشجاعية والزيتون والصبرة شرق وجنوب المدينة، وكذلك في جباليا شمالا، ما أدى إلى تهجير آلاف الفلسطينيين.

وفي الثامن من آب/ أغسطس الجاري، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.

وتتضمن الخطة بدء جيش الاحتلال التحرك نحو مناطق يدعي أنه لم يدخلها سابقا، "بهدف السيطرة عليها" وسط القطاع ومدينة غزة، رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان إيال زامير، من هذه الخطوة.

وبحسب الطرح الذي قدمه نتنياهو، فإن الخطة تبدأ بتهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

يأتي ذلك فيما تتواصل التحذيرات الدولية والأممية من أن عملية احتلال مدينة غزة ستكون لها عواقب إنسانية مروّعة، خاصة في ظل المجاعة الكارثية التي يعيشها السكان، وافتقارهم لأدنى مقومات الحياة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 62 ألفا و966 شهيدا، و159 ألفا و266 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 317 فلسطينيا بينهم 121 طفلا.

جيش الاحتلال يعلن مدينة غزة "منطقة قتال خطيرة"

السعودية وإيطاليا ترفضان التهجير وتدعوان لوقف الحرب على غزة

من بينها إخلاء السكان.. إعلام إسرائيلي: صعوبات تواجه عملية احتلال مدينة غزة

مئات الموظفين في الأمم المتحدة يضغطون من أجل وصف حرب غزة بالإبادة الجماعية

35 شهيداً في قصف الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

تقرير حقوقي: نزوح محدود ومتردد في شمال غزة رغم تصاعد العمليات الإسرائيلية

الأونروا تحذر من "تسونامي إنساني" حال اجتياح إسرائيل لغزة

ديرمر لترامب: لا نسعى لاحتلال غزة أو تهجير سكانها

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

السعودية وإيطاليا ترفضان التهجير وتدعوان لوقف الحرب على غزة

الأونروا تحذر من "تسونامي إنساني" حال اجتياح إسرائيل لغزة

فرنسا تدرس افتتاح سفارة لها في رام الله

خبراء أمميون: قلقون من حالات "اختفاء قسري" في مواقع "مراكز المساعدات"

الصحة العالمية: الهجوم الإسرائيلي لاحتلال غزة ستكون له عواقب مروعة

برنامج الأغذية العالمي: منظومة الغذاء في غزة على "حافة الانهيار الكامل"

الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال يروّج خرائط مضللة لتبرير التهجير وافتعال أزمة إنسانية

"النقابة" تحذر من خطورة تحريض الإعلام الاسرائيلي على قتل الصحفيين الفلسطينيين

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

نتنياهو: نريد منطقة منزوعة السلاح جنوب سوريا تشمل السويداء

الجيش اللبناني يعلن استشهاد جنديين بانفجار مسيرة إسرائيلية

إسرائيل تشن غارات مكثفة على صنعاء وتستهدف قيادات حوثية بارزة ضمن عملية "قطرة حظ"

مجلس الأمن يمدد ولاية اليونيفيل في لبنان حتى نهاية 2026 تمهيداً لانسحابها