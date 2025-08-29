مسؤولون إسرائيليون: نتنياهو يقصي المؤسسة الأمنية في قرارات غزة

رام الله - دنيا الوطنحذر مسؤولون في المنظومة الأمنية والمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابنيت) في إسرائيل من مواصلة إقصاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قادة الأجهزة الأمنية والوزراء عن المشاركة في عدد من القرارات المتعلقة بالحرب على غزة.وقالت (القناة 12) الإسرائيلية إن مسؤولين في المنظومة الأمنية والمجلس الوزاري المصغر حذروا من شعور متزايد لديهم بالتهميش والإقصاء، مؤكدين أنهم لا يشاركون فعليا في المناقشات المتعلقة بخطط غزة، رغم ما يردده نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، من تصريحات علنية حول التنسيق مع الجيش والأجهزة الأمنية.ووفق ما نقلته القناة عن مسؤولين، فإن القرارات الأساسية يتخذها نتنياهو ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر دون إشراك (كابنيت) أو القيادات العسكرية العليا، وهذا يشكل مصدر توتر بين المستوى السياسي والأمني.وأشارت القناة إلى أن الخلافات بين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير لا تقتصر على الموقف من خطة احتلال غزة أو صفقة التبادل مع حركة (حماس)، بل تشمل قضايا أخرى تتعلق بالمسار الإستراتيجي للحرب وطرق إدارتها، مما يعكس عمق الانقسام داخل مؤسسات الدولة الإسرائيلية.كما نقلت القناة عن وزراء في الحكومة قولهم إن رئيس الوزراء "يقصيهم بالكامل" ولا يطلعهم على القرارات المتعلقة بحرب غزة.