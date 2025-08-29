لندن تمنع مسؤولين إسرائيليين من المشاركة في أكبر معرض تجاري دفاعي بريطاني

رام الله - دنيا الوطنقررت الحكومة البريطانية، في الأيام الأخيرة، تقييد مشاركة ممثلين رسميين من الجيش والحكومة الإسرائيلية في معرض السلاح DSEI 2025 المقرر عقده في لندن بين 9 و12 أيلول/ سبتمبر، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.وتستضيف لندن المعرض الدولي لمعدات الدفاع والأمن، هو واحد من أكبر معارض الأسلحة والمعدات العسكرية في العالم. ويُشارك في المعرض عادة وفود رسمية وشركات خاصة، مع تخصيص جناح لكل دولة.وجاء في بيان لوزارة الدفاع البريطانيا "يمكننا التأكيد بأن أي وفد حكومي إسرائيلي لن يُدعى لحضور DSEI UK 2025"، أي معرض معدات الدفاع والأمن الدولي في المملكة المتحدة 2025. "لكن سيبقى بإمكان شركات الدفاع الإسرائيلية حضور الحدث".وأكد متحدث باسم الحكومة البريطانية لموقع (بوليتيكو) الأميركي أنه "لن تتم دعوة الوفد الإسرائيلي هذا العام" للمشاركة في معرض DSEI بالمملكة المتحدة 2025.وأوضح أن "قرار الحكومة الإسرائيلية بتصعيد عملياتها العسكرية في غزة قرار خاطئ، ونتيجة لذلك نؤكد أنه لن تتم دعوة أي وفد حكومي إسرائيلي للمشاركة في المعرض".وشدد المتحدث على ضرورة التوصل إلى "حل دبلوماسي ينهي الحرب فورًا، مع وقف إطلاق النار، وإعادة المحتجزين، وزيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة".وفي أعقاب القرار البريطاني، قررت وزارة "الأمن الإسرائيلية" عدم إقامة جناح خاص في المعرض، فيما تعتزم تقديم الدعم للشركات الإسرائيلية الخاصة التي تختار المشاركة فيه.وأصدر وزارة "الأمن الإسرائيلية"، صباح اليوم، بيانًا هاجمت فيه ما وصفته بـ"خطوة مسيئة ومخزية جرى اتخاذها عمدًا ضد ممثلي إسرائيل".وأضافت إن إسرائيل "لن تشارك في المعرض ولن تقيم جناحًا خاصا، ومع ذلك، فإن الصناعات الإسرائيلية التي ستختار عرض منتجاتها في المعرض ستحصل على كامل الدعم المطلوب".وقالت الحكومة البريطانية في تموز/ يوليو الماضي، إنها ستعترف بدولة فلسطينية ما لم تتخذ إسرائيل خطوات لتخفيف المعاناة في القطاع وتلبية شروط أخرى، مما أثار غضب الحكومة الإسرائيلية.