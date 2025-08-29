شؤون فلسطينية

السعودية وإيطاليا ترفضان التهجير وتدعوان لوقف الحرب على غزة

صورة من غزة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت السعودية وإيطاليا، رفضهما تهجير أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة "تحت أي ذريعة"، وطالبتا بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ونظيره الإيطالي أنتونيو تاياني، مساء أمس الخميس، نشرته الخارجية السعودية.

وبحث الجانبان كافة القضايا الإقليمية والدولية خاصة حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة، وأهمية اتخاذ الخطوات والتدابير لإدخال المساعدات الإنسانية إليها بالتعاون الكامل مع الآليات الدولية.

ودعا الوزيران في البيان المشترك إلى "الوقف الفوري للحرب في غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن".

وأعربا عن إدانتهما "أية إجراءات أحادية الجانب أو أعمال عنف في الضفة الغربية من شأنها أن تقوض حل الدولتين ".

كما دعوا إلى "السماح بوصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الحيوية دون قيود إلى جميع أنحاء قطاع غزة، بالإضافة إلى رفع القيود عن جميع إيرادات المقاصة الفلسطينية المحتجزة".

وأكدا "مجددا الرفض القاطع لأي تهجير للسكان الفلسطينيين تحت أي ذريعة، ويتوجب الالتزام الكامل بمبدأ عدم التهجير والطرد".

وأضاف البيان "ستبحث المملكة وإيطاليا أوجه التعاون الفاعلة لتمكين السلطة الفلسطينية بناء على حل الدولتين، وبما يتوافق مع رؤية البلدين في إحلال السلام والأمن في المنطقة وخارجها".

