من بينها إخلاء السكان.. إعلام إسرائيلي: صعوبات تواجه عملية احتلال مدينة غزة

رام الله - دنيا الوطنتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن صعوبات تواجه عملية احتلال مدينة غزة، والتي يستعد لها الجيش، وسط تحذيرات دولية وأممية من كارثة غير مسبوقة لنحو مليون فلسطيني في المدينة في حال تنفيذ العملية.وقالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية إن "موقف رئيس الأركان إيال زامير معروف. فهو يفضل صفقة على خطوة عسكرية، حتى لو كانت صفقة جزئية، ويشكك فيما إذا كان الدخول البري إلى مدينة غزة سيُحدث الفارق، كما وعد نتنياهو ترامب، ويخشى على حياة الأسرى والجنود".وأكدت الصحيفة أن المجلس الوزاري المصغر (كابنيت) "صادق على عملية سيطرة، لا على عملية احتلال شامل للمدينة".وأضافت: 'المعلومات الاستخبارية المتوفرة لدى الجيش ليست دقيقة بما يكفي؛ وسيكون من الصعب إدارة عملية برية واسعة وطويلة في غزة دون تعريض حياة الأسرى للخطر".وأشارت إلى صعوبة إضافية تكمن في إخلاء السكان، في نقاشات داخلية قدّرت الاستخبارات أن نحو 300 ألف شخص، أي ما يقارب ثلث سكان غزة، لن يستجيبوا لمطلب المغادرة، المعنى أنه إذا أصرت الحكومة على مواصلة العملية، فستتخذ خطوات أكثر عدوانية، ما سيعرض حياة عدد كبير من السكان للخطر.ونقلت الصحيفة عن العميد احتياط أساف أوريون، من معهد واشنطن، قوله إن الحكومة الإسرائيلية تخلق وهْما حول العملية العسكرية. وبحسب تعبيره: "هنا يتم تأطير زائف للخيارات، بين حسم حماس أو الاستسلام، يتجاهلون أن ما بقي في القطاع مجرد جيوب لحماس، لا منظومة عسكرية منظمة".وختمت (هآرتس) بالقول: "من الصعب التنبؤ أو القول بثقة إن ترامب سيفقد صبره، من الواضح أنه يرغب بانتهاء الحرب، فكل بضعة أيام يعبر عن عدم رضاه إزاء الوضع في القطاع، لكن حتى الآن لم يضع أي إنذار نهائي بهذا الشأن أمام نتنياهو".بدوره، أفاد موقع (واللا) الإسرائيلي، بأن مسؤولين بالجيش يخشون عدم وصول جنود الاحتياط بأعداد كبيرة عند بدء التجنيد الأسبوع المقبل.ونقل الموقع عن ضابط احتياط إسرائيلي، قوله: "إذا لم تكن المهمة واضحة فإن كثيرا من جنود الاحتياط يتقاعسون وقد لمسنا ذلك في مرات سابقة".وذكر الضابط: "نتنياهو أخبرنا في عملية سابقة أننا ذاهبون لهزيمة حماس ولم يتحقق ذلك" متابعا: "جنودنا يتساءلون هذه المرة عن سبب استدعائهم وما إذا كانت هزيمة حماس ستتحقق".