26 شهيداً في قصف الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

رام الله - دنيا الوطناستشهد 26 مواطنا على الأقل وأصيب عدد من المواطنين بجروح في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على عدة مناطق في قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة.وأفادت مصادر محلية، باستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال خيام النازحين بمحيط بئر 19 ومحطة طبريا في منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس جنوب القطاع. كما استشهدت طفلة بنيران الاحتلال في المواصي.وأضافت، أن خمسة مواطنين آخرين استشهدوا إضافة إلى عدد من الإصابات إثر قصف الاحتلال منزلاً في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.وفي منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرين بجروح جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين.كما استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلا بمخيم البريج وسط القطاع.أما في مدينة دير البلح وسط القطاع، استشهد مواطن وزوجته وأصيب آخرين بجروح جراء قصف الاحتلال منزلا في شارع السلام بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما استشهد ثلاثة مواطنين آخرين جراء استهداف مسيرة للاحتلال عددا من المواطنين في شارع أبو حسني في المدينة.وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، أعلن مستشفى العودة استشهاد أربعة من منتظري المساعدات وإصابة آخرين بنيران الاحتلال على شارع صلاح الدين، جنوب وادي غزة.فيما أفاد مستشفى المعمداني باستشهاد مواطنين اثنين في قصف الاحتلال على حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.