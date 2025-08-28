الأونروا تحذر من "تسونامي إنساني" حال اجتياح إسرائيل لغزة

رام الله - دنيا الوطنحذر المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة، عدنان أبو حسنة، من كارثة إنسانية محتملة في حال أقدمت إسرائيل على اجتياح مدينة غزة.وقال أبو حسنة، في تصريحات صحفية، إن أي اجتياح سيؤدي إلى "تسونامي إنساني" معتبراً أن "أهالي غزة لن يجدوا مكاناً للجوء إليه". وأضاف أن "الأونروا هي الجهة الوحيدة القادرة على تلبية احتياجات السكان".وأشار إلى أن المجاعة تزداد خطورة في القطاع، خاصة في مدينة غزة، معتبراً أن إسرائيل "تعيش حالة إنكار للمعاناة والموت المدني". وأضاف أن بعض المساعدات الغذائية الفسدت نتيجة انتظار طويل على المعابر، فيما توجد مساعدات كافية لتغطية القطاع لمدة ثلاثة أشهر.وتأتي هذه التحذيرات مع استعداد الجيش الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة، أكبر المراكز الحضرية في القطاع، على الرغم من الدعوات الدولية لإعادة النظر في العملية خوفاً من خسائر بشرية كبيرة. ويصف مسؤولون إسرائيليون المدينة بأنها آخر معاقل حركة حماس.وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن غالبية سكان قطاع غزة، الذي يزيد تعدادهم على مليوني نسمة، اضطروا للنزوح مرة واحدة على الأقل خلال عامين من الحرب هرباً من القصف والموت، فيما أفادت السلطات الصحية بقتل أكثر من 62 ألف فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال، على يد الجيش الإسرائيلي.