نتنياهو: نريد منطقة منزوعة السلاح جنوب سوريا تشمل السويداء

رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، عن رغبته في إقامة منطقة منزوعة السلاح في جنوب سوريا، تشمل محافظة السويداء، مؤكداً أن حكومته تجري اتصالات لتحقيق هذا الهدف.

وجاءت تصريحات نتنياهو في ظل تحذيرات نواب أميركيين، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الذين وصفوا الضربات الإسرائيلية في سوريا بأنها "مزعزعة للاستقرار". وأكد النواب، بينهم رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جين شاهين، والسناتور الجمهوري جوني إرنست، والنائب الجمهوري جو ويلسون، على ضرورة أن توقف إسرائيل أعمالها العدائية فوراً.

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية السورية الأربعاء استكمال الإجراءات الأخيرة لتأمين طريق دمشق - السويداء، تمهيداً لإعادة فتحه أمام حركة النقل والتجارة، بعد توقفه إثر الأحداث الأمنية في المحافظة الواقعة جنوبي البلاد.

يأتي هذا بعد عملية إنزال نفذتها إسرائيل في ريف دمشق، تمكنت خلالها من استعادة أجهزة تنصت متطورة موجودة في سوريا منذ أكثر من 10 أعوام، بحسب مصادر إسرائيلية. واعتبر مسؤول إسرائيلي أن العملية كانت "ضرورية لأمن إسرائيل"، مشيراً إلى تتبع من نقل هذه المعدات والوصول إلى مواقع إخفائها لاستعادتها.

وتشهد السويداء منذ يوليو الماضي هدوءاً نسبياً بعد اشتباكات دامية بين مقاتلين دروز وعشائر بدوية أدت إلى نزوح نحو 200 ألف شخص، وفق تقديرات الأمم المتحدة. وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع الأسبوع الماضي على وحدة الأراضي السورية، مشيراً إلى أن "الأطراف التي تستقوي بإسرائيل لن تحقق أهدافها".

