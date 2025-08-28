شؤون فلسطينية

ديرمر لترامب: لا نسعى لاحتلال غزة أو تهجير سكانها

رام الله - دنيا الوطن
عقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، اجتماعًا في البيت الأبيض لمناقشة خطة "اليوم التالي" لإدارة غزة بعد الحرب، بمشاركة صهره ومستشاره السابق جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. وانضم إلى الاجتماع بشكل مفاجئ وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، مستشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لعرض موقف إسرائيل وخطوطها الحمراء.

وقال ديرمر، وفق ما نشر موقع "أكسيوس" الخميس، إن إسرائيل "لا تريد احتلال غزة طويل الأمد" ولا تهدف إلى "تهجير السكان الفلسطينيين"، لكنها تحتاج إلى "بديل مقبول لحركة حماس لتولي الحكم في القطاع". وأوضح أن إسرائيل ستكون مرنة في أي ترتيبات أخرى طالما تم احترام شروطها الأساسية.

واستمر الاجتماع لأكثر من ساعة بحضور نائب الرئيس جيه. دي. فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وعدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية. وقدم كوشنر وبلير خلال اللقاء أفكارًا اقتصادية وأمنية لإعادة إعمار غزة وتهيئة بيئة استثمارية، بهدف اختبار قبول الرئيس لهذه المقترحات لتُستخدم لاحقًا من قبل فريقه.

ولم يسفر الاجتماع عن قرارات نهائية، ولا تزال علامة الاستفهام الكبرى قائمة حول الجهة التي ستتولى حكم غزة بدلاً من حركة حماس، وفق المصادر. وأكد البيت الأبيض أن خطة "اليوم التالي" ستعد أداة رئيسية يجب أن تكون جاهزة عند انتهاء العملية الإسرائيلية في القطاع.

يأتي هذا الاجتماع في ظل استعدادات إسرائيل لتصعيد هجومها على مدينة غزة، الذي يحظى بدعم الرئيس ترمب، في وقت رفض فيه رئيس الوزراء نتنياهو مقترحات لوقف إطلاق النار قدمها الوسطاء القطريون والمصريون، مؤكدًا على ضرورة متابعة العملية العسكرية لتحقيق أهداف شاملة.

وقالت المصادر إن الهدف النهائي للولايات المتحدة هو قيادة الجهود لإنشاء هيكل حكم في غزة يحظى بقبول دولي، يسمح لإسرائيل بالانسحاب دون العودة إلى الوضع السابق من الناحية الأمنية.

