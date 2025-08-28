تحذيرات من انتشار فيروس جديد في قطاع غزة ..وهذه أعراضه

رام الله - دنيا الوطنحذر مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، الدكتور محمد أبو سلمية، يوم الخميس، من ظهور فيروس جديد بدأ في الانتشار داخل قطاع غزة، مشيراً إلى أن أعراضه تشمل ارتفاعاً في درجة حرارة الجسم، وآلاماً في المفاصل، وسيلان الأنف، وسعالاً مصحوباً بنوبات من الإسهال تستمر لأكثر من أسبوع.وأوضح أبو سلمية، في تصريحات صحفية، أن القطاع لا يمتلك فحوصات كافية لتحديد سبب الفيروس، مشيراً إلى أن انتشاره يعود بشكل رئيسي إلى نقص المناعة الناتج عن سوء التغذية، إضافة إلى نقص مياه الشرب النظيفة، وغياب مواد التعقيم، واكتظاظ السكان في الخيام.وأكد أن هذا الفيروس الجديد يزيد الضغط على المنظومة الصحية المنهكة في غزة، مشدداً على أن وقف الحرب والإبادة المستمرة هو السبيل لإنهاء هذه التداعيات الصحية الخطيرة.