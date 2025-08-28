الجيش اللبناني يعلن استشهاد جنديين بانفجار مسيرة إسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش اللبناني استشهاد اثنين من عناصره، الخميس، خلال مهمة الكشف عن طائرة مسيرة إسرائيلية جنوب البلاد.وأوضح الجيش في بيان له أنه "أثناء كشف عناصر من الجيش على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي بعد سقوطها في منطقة الناقورة، انفجرت ما أدى إلى استشهاد ضابط وعسكري وجرح عنصرين آخرين".هذا وعبّر الرئيس اللبناني ميشيل عون"عن تعازيه لقائد الجيش باستشهاد ضابط ومعاون أول، خلال الكشف على مسيرة إسرائيلية سقطت في رأس الناقورة".وقال عون تعليقا على الحادث: "مرة جديدة يدفع الجيش بالدم ثمن المحافظة على الاستقرار في الجنوب".