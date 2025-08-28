إسرائيل تشن غارات مكثفة على صنعاء وتستهدف قيادات حوثية بارزة ضمن عملية "قطرة حظ"

رام الله - دنيا الوطنشنت إسرائيل مساء الخميس سلسلة غارات جوية مكثفة على العاصمة اليمنية صنعاء، استهدفت مواقع قالت إنها تضم قيادات رفيعة في جماعة الحوثي، فيما نفت الأخيرة سقوط أي من قادتها وأكدت أن الهجمات طالت مناطق مدنية.وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن العملية، التي أطلق عليها اسم "قطرة حظ"، نُفذت عبر أكثر من عشر ضربات جوية مركزة، وتركزت على اجتماع ضم نحو عشرة من كبار قادة الحوثيين بينهم رئيس أركان الجماعة ووزير دفاعها، مشيرة إلى أن نتائج العملية ما تزال قيد التحقق.وقالت هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مصادر أمنية إن "الهجمات استهدفت عدداً كبيراً من مسؤولي الحوثيين في مواقع متفرقة بصنعاء"، فيما أوضحت مصادر يمنية أن الغارات شملت كذلك محافظتي عمران وحجة شمال البلاد، واستهدفت مجمع الرئاسة ومعسكر الأمن المركزي في منطقة السبعين.وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش "سيقطع كل يد تمتد ضد إسرائيل"، مشيراً إلى أن الضربات تأتي ضمن مواجهة ما وصفه بـ"التهديد الحوثي المدعوم من إيران" والساعي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي والتأثير على حرية الملاحة.في المقابل، نفى القيادي الحوثي نصر الدين عامر استهداف قيادات للجماعة، معتبراً أن الغارات الإسرائيلية أصابت "أعياناً مدنية" في صنعاء، مؤكداً أن "العمليات العسكرية ضد إسرائيل ستستمر حتى وقف الحرب على غزة".وتأتي الغارات بعد أيام من هجوم مماثل على صنعاء أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، وفي أعقاب إطلاق الحوثيين صاروخاً بعيد المدى باتجاه إسرائيل الجمعة الماضية أصاب منطقة قرب مدينة اللد، ما دفع تل أبيب إلى تعزيز عملياتها العسكرية ضد الجماعة بالتوازي مع استمرار هجماتها على قطاع غزة.