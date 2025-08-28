فرنسا تدرس افتتاح سفارة لها في رام الله

رام الله - دنيا الوطنكشف عوفر برونشتاين، مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط، اليوم الخميس، أن باريس تدرس فتح سفارة فرنسية في الأراضي الفلسطينية إلى جانب سفارة فلسطينية في فرنسا، في خطوة يجري بحثها على ضوء التوجه الفرنسي المرتقب للاعتراف بدولة فلسطينية الشهر المقبل.وأوضح برونشتاين أن السفارة الفرنسية ستُقام على الأرجح في رام الله، مشدداً على أن فتح بعثتين دبلوماسيتين متبادلتين يعد خطوة "منطقية" عقب الاعتراف الرسمي.وأشار إلى أن قيام دولة فلسطينية مستقرة يشكل مصلحة لإسرائيل قبل أي طرف آخر، معتبراً أن أحداث السابع من أكتوبر "ما كانت لتقع لو وُجدت دولة فلسطينية"، لافتاً إلى أن الاستقرار الذي كانت ستحققه هذه الدولة كان كفيلاً بتجنب الكارثة، ومذكّراً في الوقت نفسه بأهمية التعاون الأمني القائم بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.