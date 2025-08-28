شؤون فلسطينية

خبراء أمميون: قلقون من حالات "اختفاء قسري" في مواقع "مراكز المساعدات"

خبراء أمميون: قلقون من حالات "اختفاء قسري" في مواقع "مراكز المساعدات"
من أحد مراكز توزيع المساعدات بغزة
رام الله - دنيا الوطن
عبر خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة، عن قلقهم إزاء تقارير عن حالات "اختفاء قسري" ضحيتها فلسطينيون جوعى كانوا يحاولون الحصول على الطعام في مواقع توزيع تديرها "مؤسسة غزة الإنسانية" الأميركية التي تعمل بإشراف الاحتلال الإسرائيلي، لذا يجب وضع حد لهذه الجريمة البشعة".

وأفاد الخبراء المستقلون السبعة، في بيان مشترك، اليوم الخميس، بأنهم تلقوا تقارير تفيد بأن عددا من الأفراد، بينهم طفل، كانوا ضحية الاختفاء القسري، بعد توجههم إلى مواقع لتوزيع المساعدات في رفح جنوب قطاع غزة.

وأضاف الخبراء المكلفون من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لكنهم لا يتحدثون باسم المنظمة، أن "التقارير عن اختفاء قسري يطال مدنيين يسعون إلى حقهم الأساسي في الغذاء ليست صادمة فحسب، بل ترقى إلى التعذيب".

واعتبروا أن "استخدام الغذاء وسيلة لتنفيذ عمليات إخفاء مستهدفة وجماعية يجب أن ينتهي الآن"، لافتين إلى تقارير ترجح أن "الجيش الإسرائيلي متورط بشكل مباشر في حالات الاختفاء القسري لأشخاص كانوا يسعون إلى الحصول على المساعدة".

وجاء في البيان أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وثّقت الأسبوع الماضي "مقتل 1857 فلسطينيا أثناء انتظارهم الحصول على المساعدات منذ أواخر أيار/ مايو، بمن فيهم 1021 شخصًا قرب مراكز مؤسسة غزة الإنسانية".

وحذر الخبراء من أن "نقاط التوزيع باتت تفرض مخاطر إضافية على الأفراد بالتعرض للاختفاء القسري"، داعين حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى "وضع حد للجريمة البشعة بحق سكان ضعفاء في الأساس وأن توضح مصير الأشخاص المخفيين وأماكنهم، وتحقق في الاختفاء القسري بشكل معمق وحيادي، وتعاقب مرتكبيه".

أخبار ذات صلة

خبراء أمميون: قلقون من حالات &quot;اختفاء قسري&quot; في مواقع &quot;مراكز المساعدات&quot;

خبراء أمميون: قلقون من حالات "اختفاء قسري" في مواقع "مراكز المساعدات"

الصحة العالمية: الهجوم الإسرائيلي لاحتلال غزة ستكون له عواقب مروعة

الصحة العالمية: الهجوم الإسرائيلي لاحتلال غزة ستكون له عواقب مروعة

برنامج الأغذية العالمي: منظومة الغذاء في غزة على &quot;حافة الانهيار الكامل&quot;

برنامج الأغذية العالمي: منظومة الغذاء في غزة على "حافة الانهيار الكامل"

الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال يروّج خرائط مضللة لتبرير التهجير وافتعال أزمة إنسانية

الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال يروّج خرائط مضللة لتبرير التهجير وافتعال أزمة إنسانية

&quot;النقابة&quot; تحذر من خطورة تحريض الإعلام الاسرائيلي على قتل الصحفيين الفلسطينيين

"النقابة" تحذر من خطورة تحريض الإعلام الاسرائيلي على قتل الصحفيين الفلسطينيين

مصطفى يبحث مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سبل تكثيف الإغاثة بغزة

مصطفى يبحث مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سبل تكثيف الإغاثة بغزة

&quot;التربية&quot; تدين اقتحام الاحتلال ست مدارس في الخليل واحتجاز معلمين

"التربية" تدين اقتحام الاحتلال ست مدارس في الخليل واحتجاز معلمين

مصر وقطر: جهود التوصل لاتفاق يوقف حرب غزة مستمرة رغم التعنت الإسرائيلي

مصر وقطر: جهود التوصل لاتفاق يوقف حرب غزة مستمرة رغم التعنت الإسرائيلي

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

خبراء أمميون: قلقون من حالات &quot;اختفاء قسري&quot; في مواقع &quot;مراكز المساعدات&quot;

خبراء أمميون: قلقون من حالات "اختفاء قسري" في مواقع "مراكز المساعدات"

الصحة العالمية: الهجوم الإسرائيلي لاحتلال غزة ستكون له عواقب مروعة

الصحة العالمية: الهجوم الإسرائيلي لاحتلال غزة ستكون له عواقب مروعة

مصطفى يبحث مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سبل تكثيف الإغاثة بغزة

مصطفى يبحث مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سبل تكثيف الإغاثة بغزة

&quot;التربية&quot; تدين اقتحام الاحتلال ست مدارس في الخليل واحتجاز معلمين

"التربية" تدين اقتحام الاحتلال ست مدارس في الخليل واحتجاز معلمين

&quot;التربية&quot; ومؤسسة منيب وأنجلا المصري توقعان اتفاقية لخدمة قطاع التعليم

"التربية" ومؤسسة منيب وأنجلا المصري توقعان اتفاقية لخدمة قطاع التعليم

&quot;الخارجية&quot;: دعوات ضم الضفة وتفكيك السلطة غطاء سياسي علني لجرائم الاحتلال والمستوطنين

"الخارجية": دعوات ضم الضفة وتفكيك السلطة غطاء سياسي علني لجرائم الاحتلال والمستوطنين

الأمم المتحدة: أطفال غزة يفقدون فرصة التعليم للعام الثالث على التوالي

الأمم المتحدة: أطفال غزة يفقدون فرصة التعليم للعام الثالث على التوالي

تفاصيل اجتماع &quot;مشحون&quot; بين نتنياهو وزامير حول غزة

تفاصيل اجتماع "مشحون" بين نتنياهو وزامير حول غزة

منوعات

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم &quot;عين الحلوة&quot;

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم "عين الحلوة"

عربي

جيش الاحتلال ينفذ إنزالاً عسكرياً في ريف دمشق

جيش الاحتلال ينفذ إنزالاً عسكرياً في ريف دمشق

المبعوث الأميركي يلغي زيارته إلى جنوب لبنان بسبب الاحتجاجات

المبعوث الأميركي يلغي زيارته إلى جنوب لبنان بسبب الاحتجاجات

مصر: السياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة

مصر: السياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة

المبعوث الأميركي: نزع سلاح (حزب الله) لن يكون بالضرورة عسكرياً

المبعوث الأميركي: نزع سلاح (حزب الله) لن يكون بالضرورة عسكرياً