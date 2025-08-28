الترويكا الأوروبية تفعل عملية إعادة فرض العقوبات على إيران

رام الله - دنيا الوطنأعلنت دول الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) عن إعادة تفعيل العقوبات الدولية على إيران، وذلك في رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس.وقالت الدول الثلاث في رسالتها، إنها ستسعى لاستغلال الـ30 يوما المقبلة لحل القضايا مع إيران، فيما دعت طهران إلى دبلوماسية تبدد المخاوف من برنامجها النووي.وأشارت إلى أنها تواصل البحث مع إيران لتمديد قرار يكرس الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.وتستغرق عملية الأمم المتحدة 30 يوما قبل إعادة فرض العقوبات التي ستشمل قطاعات المال والمصارف والهيدروكربونات والدفاع الإيرانية.وكانت الدول الثلاث قد اجتمعت مع إيران الثلاثاء الماضي في مسعى لإحياء الجهود الدبلوماسية بشأن البرنامج النووي، قبل أن تفقد في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر القدرة على إعادة فرض العقوبات على طهران، والتي رفعت بموجب الاتفاق النووي عام 2015 مع القوى العالمية.