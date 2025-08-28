شؤون فلسطينية

برنامج الأغذية العالمي: منظومة الغذاء في غزة على "حافة الانهيار الكامل"

برنامج الأغذية العالمي: منظومة الغذاء في غزة على "حافة الانهيار الكامل"
غزة تواجه مجاعة كارثية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت مديرة برنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، اليوم الخميس، بعد زيارة لغزة، بأن القطاع وصل إلى "حافة الانهيار الكامل"، داعية إلى معاودة تفعيل شبكة البرنامج لتوزيع المواد الغذائية بصورة عاجلة لمنع اتساع انتشار المجاعة.

وأتت زيارة ماكين الى القطاع عقب إعلان الأمم المتحدة رسميا المجاعة في غزة في 22 آب/ أغسطس الجاري، فيما سجلت وزارة الصحة بالقطاع 4 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم طفلان.

وقالت المسؤولة في بيان "التقيت أطفالا يتضورون جوعا يتلقون علاجات لسوء التغذية الخطير، ورأيت صورا لهم حين كانوا بصحة جيدة. لا يمكن التعرف عليهم". وأضافت "بلغ اليأس ذروته وكنت شاهدة على ذلك بشكل مباشر".

وأتت تصريحات ماكين في وقت كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته عند أطراف مدينة غزة التي يسعى لإخلائها من سكانها على الرغم من إعلان الأمم المتحدة المجاعة فيها.

وزارت ماكين مدينة دير البلح وسط القطاع حيث تفقدت مركزا طبيا يوفر العناية لأطفال يعانون سوء التغذية، والتقت أمهات من النازحين روَين لها المعاناة اليومية التي يواجهنها. كما زارت مدينة خانيونس.

وشددت على الحاجة "الفورية لإعادة تفعيل شبكتنا الواسعة الموثوقة من 200 نقطة توزيع للغذاء في أنحاء قطاع غزة والتكيات والمخابز"، والأهمية العاجلة "لتوفير الظروف الملائمة لنتمكن من مساعدة الأكثر ضعفا وإنقاذ حياة الناس".

وزارت مديرة البرنامج إسرائيل حيث التقت رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيس أركان الجيش، إيال زامير، ورام الله حيث اجتمعت برئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى.

وشددت في بيانها على أن "ما نحتاج إليه هو وقف إطلاق النار. قلبي يرافق الأمهات في غزة، وأيضا أمهات الرهائن الإسرائيليين، اللواتي يموت أبناؤهن من الجوع حاليا. هذا يكفي".

شؤون فلسطينية

منوعات

عربي

