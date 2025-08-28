شؤون فلسطينية

الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال يروّج خرائط مضللة لتبرير التهجير وافتعال أزمة إنسانية

الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال يروّج خرائط مضللة لتبرير التهجير وافتعال أزمة إنسانية
دمار كبير في غزة جراء الحرب الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يروّج أكاذيب وخرائط مضللة، حول وجود مساحات فارغة جنوب القطاع، بهدف التغطية على تهجير السكان قسريا وافتعال أزمة إنسانية جديدة.

وقال المكتب في بيان إن "ما يروج له جيش الاحتلال حول وجود مساحات شاسعة فارغة في جنوب قطاع غزة هو ادعاء باطل يتناقض مع الحقائق الميدانية، ويمثل محاولة تضليل للرأي العام الدولي والتغطية على جريمة التهجير القسري واسعة النطاق".

وشدد على أن "هذه المزاعم تأتي ضمن حملة دعائية تستهدف كسر صمود شعبنا الفلسطيني في غزة والشمال".

والأربعاء، زعم جيش الاحتلال على لسان متحدثه أفيخاي أدرعي وجود مساحات شاسعة فارغة في وسط وجنوب قطاع غزة وخالية من الخيام، وادعى أن تهجير نحو مليون فلسطيني من مدينة غزة "لا مفر منه"، في إطار خطته لاحتلال المدينة التي يقطنها نصف سكان القطاع.

وأضاف في تدوينة على منصة شركة (إكس) الأمريكية: "إخلاء مدينة غزة لا مفر منه، وستحصل كل عائلة تنتقل إلى الجنوب على أوفر المساعدات الإنسانية التي جاري العمل عليها في هذه الأيام"، وفق زعمه.

وردا عليه، قال المكتب الإعلامي الحكومي إن "محافظات الجنوب والوسطى في قطاع غزة مكتظة بالكامل بأكثر من مليون وربع المليون من المُهجرين قسرياً الذين فرّوا من القصف المستمر، حيث يعيشون في خيام عشوائية تفتقر لأدنى التجهيزات ولا تتوافر فيها أدنى مقومات الحياة".

ولفت إلى أن "المساحات التي أشار إليها الاحتلال سواء في المواصي أو مخيمات الوسطى، هي أراضٍ محدودة غير مجهزة لاستيعاب هذا الكم الهائل من البشر، ومعظمها مزارع أو أراضٍ خاصة، وبعضها يستخدم كمناطق عازلة أو مهددة بالقصف".

وشدد على أن "الاحتلال بذلك يسعى لافتعال أزمة إنسانية جديدة تضاف إلى المأساة المستمرة منذ نحو 700 يوم من الإبادة الجماعية".

وأكد أن "خريطة الاحتلال المزعومة مضللة، إذ تتجاهل الواقع الكارثي من الاكتظاظ الشديد وانعدام البنية التحتية، وتخفي حقيقة أن أي انتقال جديد للسكان يعني المزيد من المعاناة، وانتشار الأمراض، وتفاقم الجوع، في ظل استمرار الحصار ومنع دخول الإمدادات الكافية وعدم توفر المياه مطلقاً".

وتؤكد تقارير فلسطينية ومنظمات أممية ودولية انعدام المساحات الآمنة للنزوح جنوبا مع سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على نحو 77% من مساحة القطاع، ما يجعل أي عملية نزوح جديدة شبه مستحيلة وتهدد حياة النازحين.

وفي بيانه، شدد المكتب على أن "التهجير القسري الذي يفرضه الاحتلال جريمة حرب بموجب القانون الدولي ومحظور وفق المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، كونه يتم بالقوة وتحت القصف ومن دون ضمان العودة".

واعتبر أن التهجير "يهدف إلى تفريغ محافظتي غزة والشمال من سكانهما الأصليين ضمن سياسة تطهير عرقي موثقة".

وحيا الفلسطينيين في محافظتي غزة وشمال القطاع الذين قال إنهم "يواجهون الحصار والقصف برباطة جأش، ويؤكدون تمسكهم بحقهم في البقاء على أرضهم رغم كل محاولات الإبادة والاقتلاع". وأكد أن "التضامن الدولي مع هذا الصمود واجب إنساني وأخلاقي عاجل".

ودعا العالم والمجتمع الدولي والهيئات الأممية "لاتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الجرائم المتتالية التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني ومنها جريمة التهجير القسري".

أخبار ذات صلة

برنامج الأغذية العالمي: منظومة الغذاء في غزة على &quot;حافة الانهيار الكامل&quot;

برنامج الأغذية العالمي: منظومة الغذاء في غزة على "حافة الانهيار الكامل"

الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال يروّج خرائط مضللة لتبرير التهجير وافتعال أزمة إنسانية

الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال يروّج خرائط مضللة لتبرير التهجير وافتعال أزمة إنسانية

&quot;النقابة&quot; تحذر من خطورة تحريض الإعلام الاسرائيلي على قتل الصحفيين الفلسطينيين

"النقابة" تحذر من خطورة تحريض الإعلام الاسرائيلي على قتل الصحفيين الفلسطينيين

مصطفى يبحث مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سبل تكثيف الإغاثة بغزة

مصطفى يبحث مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سبل تكثيف الإغاثة بغزة

&quot;التربية&quot; تدين اقتحام الاحتلال ست مدارس في الخليل واحتجاز معلمين

"التربية" تدين اقتحام الاحتلال ست مدارس في الخليل واحتجاز معلمين

مصر وقطر: جهود التوصل لاتفاق يوقف حرب غزة مستمرة رغم التعنت الإسرائيلي

مصر وقطر: جهود التوصل لاتفاق يوقف حرب غزة مستمرة رغم التعنت الإسرائيلي

الكشف عن تفاصيل محادثات ترامب وبلير وكوشنر بشأن غزة

الكشف عن تفاصيل محادثات ترامب وبلير وكوشنر بشأن غزة

حرب الإبادة بغزة: 71 شهيداً ومئات الجرحى خلال 24 ساعة

حرب الإبادة بغزة: 71 شهيداً ومئات الجرحى خلال 24 ساعة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

مصطفى يبحث مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سبل تكثيف الإغاثة بغزة

مصطفى يبحث مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سبل تكثيف الإغاثة بغزة

&quot;التربية&quot; تدين اقتحام الاحتلال ست مدارس في الخليل واحتجاز معلمين

"التربية" تدين اقتحام الاحتلال ست مدارس في الخليل واحتجاز معلمين

&quot;التربية&quot; ومؤسسة منيب وأنجلا المصري توقعان اتفاقية لخدمة قطاع التعليم

"التربية" ومؤسسة منيب وأنجلا المصري توقعان اتفاقية لخدمة قطاع التعليم

&quot;الخارجية&quot;: دعوات ضم الضفة وتفكيك السلطة غطاء سياسي علني لجرائم الاحتلال والمستوطنين

"الخارجية": دعوات ضم الضفة وتفكيك السلطة غطاء سياسي علني لجرائم الاحتلال والمستوطنين

تفاصيل اجتماع &quot;مشحون&quot; بين نتنياهو وزامير حول غزة

تفاصيل اجتماع "مشحون" بين نتنياهو وزامير حول غزة

باستثناء واشنطن.. جميع أعضاء مجلس الأمن يدعون إلى إنهاء المجاعة ووقف الحرب في غزة

باستثناء واشنطن.. جميع أعضاء مجلس الأمن يدعون إلى إنهاء المجاعة ووقف الحرب في غزة

لجنة طوارئ كنيسة العائلة المقدسة بمدينة غزة تقرر البقاء في الكنيسة وعدم النزوح

لجنة طوارئ كنيسة العائلة المقدسة بمدينة غزة تقرر البقاء في الكنيسة وعدم النزوح

بمشاركة بلير وكوشنر.. هذا ما سيبحثه الاجتماع الموسع في البيت الأبيض بشأن غزة

بمشاركة بلير وكوشنر.. هذا ما سيبحثه الاجتماع الموسع في البيت الأبيض بشأن غزة

منوعات

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم &quot;عين الحلوة&quot;

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم "عين الحلوة"

عربي

جيش الاحتلال ينفذ إنزالاً عسكرياً في ريف دمشق

جيش الاحتلال ينفذ إنزالاً عسكرياً في ريف دمشق

المبعوث الأميركي يلغي زيارته إلى جنوب لبنان بسبب الاحتجاجات

المبعوث الأميركي يلغي زيارته إلى جنوب لبنان بسبب الاحتجاجات

مصر: السياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة

مصر: السياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة

المبعوث الأميركي: نزع سلاح (حزب الله) لن يكون بالضرورة عسكرياً

المبعوث الأميركي: نزع سلاح (حزب الله) لن يكون بالضرورة عسكرياً