مصطفى يبحث مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سبل تكثيف الإغاثة بغزة

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، خلال لقائه اليوم الخميس في مكتبه برام الله، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة سيندي ماكين، سبل تكثيف الإغاثة في قطاع غزة، في ظل تحذيرات النزوح الجديدة نتيجة استمرار حرب الإبادة والتجويع في القطاع، وأهمية مواصلة الضغوط الدولية لوقف الحرب وفتح المعابر كافة لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية.وبحث مصطفى مع ماكين التعاون في تنفيذ الإغاثة العاجلة فور وقف العدوان، ضمن خطة إعادة الإعمار والتعافي لقطاع غزة، التي تتضمن 56 برنامجا تفصيليا جرى تحضيرها بالتعاون مع الشركاء الدوليين.وثمن رئيس الوزراء "جهود برنامج الأغذية العالمي المساندة لجهود الحكومة في إغاثة أبناء شعبنا في الضفة الغربية إلى جانب قطاع غزة".من جانبها، أكدت ماكين بذل كل الجهود والضغوط نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفتح المعابر كافة وإدخال المساعدات بشكل لا محدود وتوزيعها بشكل عادل وضمان وصولها إلى المحتاجين إليها.