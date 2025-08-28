"التربية" تدين اقتحام الاحتلال ست مدارس في الخليل واحتجاز معلمين

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة التربية والتعليم العالي، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ست مدارس في محافظة الخليل، واحتجازها عددا من المعلمين والاعتداء عليهم.وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية، لا سيما اتفاقيات حماية التعليم، وتُعد استمرارًا لسياسة الاحتلال الممنهجة لاستهداف المؤسسات التعليمية، وبث الرعب في نفوس الطلبة والطواقم التدريسية.وطالبت "التربية" كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية، الدولية والمحلية، بضرورة التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وضمان الحماية للمدارس والطلبة والمعلمين، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق التعليم الفلسطيني.