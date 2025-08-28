شؤون فلسطينية

"التربية" تدين اقتحام الاحتلال ست مدارس في الخليل واحتجاز معلمين

"التربية" تدين اقتحام الاحتلال ست مدارس في الخليل واحتجاز معلمين
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة التربية والتعليم العالي، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ست مدارس في محافظة الخليل، واحتجازها عددا من المعلمين والاعتداء عليهم.

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية، لا سيما اتفاقيات حماية التعليم، وتُعد استمرارًا لسياسة الاحتلال الممنهجة لاستهداف المؤسسات التعليمية، وبث الرعب في نفوس الطلبة والطواقم التدريسية.

وطالبت "التربية" كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية، الدولية والمحلية، بضرورة التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وضمان الحماية للمدارس والطلبة والمعلمين، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق التعليم الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

برنامج الأغذية العالمي: منظومة الغذاء في غزة على &quot;حافة الانهيار الكامل&quot;

برنامج الأغذية العالمي: منظومة الغذاء في غزة على "حافة الانهيار الكامل"

الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال يروّج خرائط مضللة لتبرير التهجير وافتعال أزمة إنسانية

الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال يروّج خرائط مضللة لتبرير التهجير وافتعال أزمة إنسانية

&quot;النقابة&quot; تحذر من خطورة تحريض الإعلام الاسرائيلي على قتل الصحفيين الفلسطينيين

"النقابة" تحذر من خطورة تحريض الإعلام الاسرائيلي على قتل الصحفيين الفلسطينيين

مصطفى يبحث مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سبل تكثيف الإغاثة بغزة

مصطفى يبحث مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سبل تكثيف الإغاثة بغزة

&quot;التربية&quot; تدين اقتحام الاحتلال ست مدارس في الخليل واحتجاز معلمين

"التربية" تدين اقتحام الاحتلال ست مدارس في الخليل واحتجاز معلمين

مصر وقطر: جهود التوصل لاتفاق يوقف حرب غزة مستمرة رغم التعنت الإسرائيلي

مصر وقطر: جهود التوصل لاتفاق يوقف حرب غزة مستمرة رغم التعنت الإسرائيلي

الكشف عن تفاصيل محادثات ترامب وبلير وكوشنر بشأن غزة

الكشف عن تفاصيل محادثات ترامب وبلير وكوشنر بشأن غزة

حرب الإبادة بغزة: 71 شهيداً ومئات الجرحى خلال 24 ساعة

حرب الإبادة بغزة: 71 شهيداً ومئات الجرحى خلال 24 ساعة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

مصطفى يبحث مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سبل تكثيف الإغاثة بغزة

مصطفى يبحث مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سبل تكثيف الإغاثة بغزة

&quot;التربية&quot; تدين اقتحام الاحتلال ست مدارس في الخليل واحتجاز معلمين

"التربية" تدين اقتحام الاحتلال ست مدارس في الخليل واحتجاز معلمين

&quot;التربية&quot; ومؤسسة منيب وأنجلا المصري توقعان اتفاقية لخدمة قطاع التعليم

"التربية" ومؤسسة منيب وأنجلا المصري توقعان اتفاقية لخدمة قطاع التعليم

&quot;الخارجية&quot;: دعوات ضم الضفة وتفكيك السلطة غطاء سياسي علني لجرائم الاحتلال والمستوطنين

"الخارجية": دعوات ضم الضفة وتفكيك السلطة غطاء سياسي علني لجرائم الاحتلال والمستوطنين

تفاصيل اجتماع &quot;مشحون&quot; بين نتنياهو وزامير حول غزة

تفاصيل اجتماع "مشحون" بين نتنياهو وزامير حول غزة

باستثناء واشنطن.. جميع أعضاء مجلس الأمن يدعون إلى إنهاء المجاعة ووقف الحرب في غزة

باستثناء واشنطن.. جميع أعضاء مجلس الأمن يدعون إلى إنهاء المجاعة ووقف الحرب في غزة

لجنة طوارئ كنيسة العائلة المقدسة بمدينة غزة تقرر البقاء في الكنيسة وعدم النزوح

لجنة طوارئ كنيسة العائلة المقدسة بمدينة غزة تقرر البقاء في الكنيسة وعدم النزوح

بمشاركة بلير وكوشنر.. هذا ما سيبحثه الاجتماع الموسع في البيت الأبيض بشأن غزة

بمشاركة بلير وكوشنر.. هذا ما سيبحثه الاجتماع الموسع في البيت الأبيض بشأن غزة

منوعات

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم &quot;عين الحلوة&quot;

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم "عين الحلوة"

عربي

جيش الاحتلال ينفذ إنزالاً عسكرياً في ريف دمشق

جيش الاحتلال ينفذ إنزالاً عسكرياً في ريف دمشق

المبعوث الأميركي يلغي زيارته إلى جنوب لبنان بسبب الاحتجاجات

المبعوث الأميركي يلغي زيارته إلى جنوب لبنان بسبب الاحتجاجات

مصر: السياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة

مصر: السياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة

المبعوث الأميركي: نزع سلاح (حزب الله) لن يكون بالضرورة عسكرياً

المبعوث الأميركي: نزع سلاح (حزب الله) لن يكون بالضرورة عسكرياً