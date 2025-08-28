حرب الإبادة بغزة: 71 شهيداً ومئات الجرحى خلال 24 ساعة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 62,966، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.وأضافت الوزارة في بيانها اليومي، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 159,266، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 71 شهيدا، و339 جريحا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والجرحى منذ 18 آذار/ مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 11,121 شهيدا، و47,225 مصابا.وأوضحت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية 22 شهيدا، والإصابات 203، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,180، والإصابات إلى 16,046.وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، أربع حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 317 حالات وفاة، من ضمنها 121 طفلا.