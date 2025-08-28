ديوان الجريدة الرسمية يختتم دورة تدريبية متخصصة لقوى الأمن الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطناختتم الديوان، الأربعاء الدورة التدريبية المتخصصة بحضور رئيس ديوان الجريدة الرسمية المستشار ريم أبو الرب، وذلك في مقر الديوان بمدينة رام الله.وخلال كلمتها في ختام الدورة، أشادت أبو الرب بالتزام المشاركين وتفاعلهم الإيجابي، مؤكدة حرص الديوان على تعزيز المعرفة القانونية ونشرها، باعتبارها أحد الأهداف الرئيسة التي يسعى الديوان إلى تحقيقها من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة تستهدف العاملين في القطاع الحكومي.كما توجهت بالشكر إلى المدربين من طاقم الديوان، مشيدة بجهودهم في تقديم محتوى تدريبي يجمع بين الطرح العلمي والتطبيق العملي لضمان أقصى فائدة للمشاركين.وتضمّنت الدورة محورين رئيسيين، قدّم المحور الأول الأستاذ مروان السعدي، متناولًا "أسس إبداء الرأي القانوني في مشاريع التشريعات"، إضافة إلى التعريف بالمرجع الإلكتروني للجريدة الرسمية. أما المحور الثاني، فقد قدّمته الأستاذة استقلال العوري، وركّز على "أسس الصياغة التشريعية السليمة".وفي الختام سلمت المستشار ريم أبو الرب الشهادات التدريبية لـ 17 متدرباً مشاركاً من مختلف قوى الأمن الفلسطينية، بحضور الأستاذ علام علي مستشار رئيس الديوان والعقيد عمار حمارشة مدير الدائرة القانونية /مكتب المساعد الامني في وزارة الداخلية.