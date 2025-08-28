شؤون فلسطينية

ديوان الجريدة الرسمية يختتم دورة تدريبية متخصصة لقوى الأمن الفلسطينية

ديوان الجريدة الرسمية يختتم دورة تدريبية متخصصة لقوى الأمن الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
اختتم الديوان، الأربعاء الدورة التدريبية المتخصصة بحضور رئيس ديوان الجريدة الرسمية المستشار ريم أبو الرب، وذلك في مقر الديوان بمدينة رام الله.

وخلال كلمتها في ختام الدورة، أشادت أبو الرب بالتزام المشاركين وتفاعلهم الإيجابي، مؤكدة حرص الديوان على تعزيز المعرفة القانونية ونشرها، باعتبارها أحد الأهداف الرئيسة التي يسعى الديوان إلى تحقيقها من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة تستهدف العاملين في القطاع الحكومي.

كما توجهت بالشكر إلى المدربين من طاقم الديوان، مشيدة بجهودهم في تقديم محتوى تدريبي يجمع بين الطرح العلمي والتطبيق العملي لضمان أقصى فائدة للمشاركين.

وتضمّنت الدورة محورين رئيسيين، قدّم المحور الأول الأستاذ مروان السعدي، متناولًا "أسس إبداء الرأي القانوني في مشاريع التشريعات"، إضافة إلى التعريف بالمرجع الإلكتروني للجريدة الرسمية. أما المحور الثاني، فقد قدّمته الأستاذة استقلال العوري، وركّز على "أسس الصياغة التشريعية السليمة".

وفي الختام سلمت المستشار ريم أبو الرب الشهادات التدريبية لـ 17 متدرباً مشاركاً من مختلف قوى الأمن الفلسطينية، بحضور الأستاذ علام علي مستشار رئيس الديوان والعقيد عمار حمارشة مدير الدائرة القانونية /مكتب المساعد الامني في وزارة الداخلية.

أخبار ذات صلة

مصر وقطر: جهود التوصل لاتفاق يوقف حرب غزة مستمرة رغم التعنت الإسرائيلي

مصر وقطر: جهود التوصل لاتفاق يوقف حرب غزة مستمرة رغم التعنت الإسرائيلي

الكشف عن تفاصيل محادثات ترامب وبلير وكوشنر بشأن غزة

الكشف عن تفاصيل محادثات ترامب وبلير وكوشنر بشأن غزة

حرب الإبادة بغزة: 71 شهيداً ومئات الجرحى خلال 24 ساعة

حرب الإبادة بغزة: 71 شهيداً ومئات الجرحى خلال 24 ساعة

ديوان الجريدة الرسمية يختتم دورة تدريبية متخصصة لقوى الأمن الفلسطينية

ديوان الجريدة الرسمية يختتم دورة تدريبية متخصصة لقوى الأمن الفلسطينية

&quot;التربية&quot; ومؤسسة منيب وأنجلا المصري توقعان اتفاقية لخدمة قطاع التعليم

"التربية" ومؤسسة منيب وأنجلا المصري توقعان اتفاقية لخدمة قطاع التعليم

الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يدمر 1500 مبنى في حي الزيتون وأوضاع قاسية بجباليا

الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يدمر 1500 مبنى في حي الزيتون وأوضاع قاسية بجباليا

الرئاسة الفلسطينية: تسليم الدفعة الثانية من سلاح المخيمات للجيش اللبناني

الرئاسة الفلسطينية: تسليم الدفعة الثانية من سلاح المخيمات للجيش اللبناني

&quot;الخارجية&quot;: دعوات ضم الضفة وتفكيك السلطة غطاء سياسي علني لجرائم الاحتلال والمستوطنين

"الخارجية": دعوات ضم الضفة وتفكيك السلطة غطاء سياسي علني لجرائم الاحتلال والمستوطنين

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

&quot;التربية&quot; ومؤسسة منيب وأنجلا المصري توقعان اتفاقية لخدمة قطاع التعليم

"التربية" ومؤسسة منيب وأنجلا المصري توقعان اتفاقية لخدمة قطاع التعليم

تفاصيل اجتماع &quot;مشحون&quot; بين نتنياهو وزامير حول غزة

تفاصيل اجتماع "مشحون" بين نتنياهو وزامير حول غزة

بمشاركة بلير وكوشنر.. هذا ما سيبحثه الاجتماع الموسع في البيت الأبيض بشأن غزة

بمشاركة بلير وكوشنر.. هذا ما سيبحثه الاجتماع الموسع في البيت الأبيض بشأن غزة

زامير يتحدث عن &quot;تعميق&quot; العمليات العسكرية في مدينة غزة

زامير يتحدث عن "تعميق" العمليات العسكرية في مدينة غزة

&quot;هيومن رايتس&quot;: المساعدة العسكرية الأمريكية تجعل واشنطن &quot;طرفا في النزاع&quot; بغزة

"هيومن رايتس": المساعدة العسكرية الأمريكية تجعل واشنطن "طرفا في النزاع" بغزة

مفوض الأونروا: لا مكان آمنا في غزة

مفوض الأونروا: لا مكان آمنا في غزة

كوريا تعلن دعم التدخلات الإنسانية الطارئة في قطاع غزة بمبلغ 30 مليون دولار

كوريا تعلن دعم التدخلات الإنسانية الطارئة في قطاع غزة بمبلغ 30 مليون دولار

الاحتلال ينسحب من نابلس بعد مواجهات أسفرت عن 37 إصابة

الاحتلال ينسحب من نابلس بعد مواجهات أسفرت عن 37 إصابة

منوعات

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم &quot;عين الحلوة&quot;

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم "عين الحلوة"

عربي

المبعوث الأميركي يلغي زيارته إلى جنوب لبنان بسبب الاحتجاجات

المبعوث الأميركي يلغي زيارته إلى جنوب لبنان بسبب الاحتجاجات

مصر: السياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة

مصر: السياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة

المبعوث الأميركي: نزع سلاح (حزب الله) لن يكون بالضرورة عسكرياً

المبعوث الأميركي: نزع سلاح (حزب الله) لن يكون بالضرورة عسكرياً

أمين عام (حزب الله): لن نتخلى عن السلاح الذي يحمينا من إسرائيل

أمين عام (حزب الله): لن نتخلى عن السلاح الذي يحمينا من إسرائيل