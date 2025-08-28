شؤون فلسطينية

"التربية" ومؤسسة منيب وأنجلا المصري توقعان اتفاقية لخدمة قطاع التعليم

"التربية" ومؤسسة منيب وأنجلا المصري توقعان اتفاقية لخدمة قطاع التعليم
رام الله - دنيا الوطن
وقّع وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، ومؤسس منيب وأنجلا المصري، اتفاقية لتزويد مشغل التصميم الداخلي والديكور في مدرسة نابلس الثانوية الصناعية بأجهزة حاسوب حديثة، بما يعزز بيئة التعليم المهني والتقني في المدرسة.

وأكد برهم أن هذه الاتفاقية تمثل نموذجاً للشراكة الفاعلة بين القطاع الأهلي والوزارة في دعم التعليم، مشيراً إلى أن تزويد المدرسة بهذه الأجهزة يسهم في رفع كفاءة الطلبة وتمكينهم بالمهارات اللازمة التي يطلبها سوق العمل.

وأضاف، أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بالتعليم المهني والتقني كخيار وطني إستراتيجي، وتسعى من خلال هذه الشراكات إلى تعزيز إقبال الطلبة على هذا المسار الحيوي، بما يسهم في سد فجوات سوق العمل ودعم الاقتصاد الوطني.

من جهته، أوضح منيب المصري أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام المؤسسة بدعم قطاع التعليم كونه الركيزة الأساسية لبناء مستقبل الوطن، لافتاً إلى أن تمكين الطلبة من استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم المهني يعزز فرصهم في الاندماج والإبداع والإنتاجية.

وفي ختام مراسم التوقيع، تعهد المصري ببناء طابق جديد في مدرسة نابلس الثانوية الصناعية بما يلبي احتياجاتها المتنامية ويوفر بيئة تعليمية أفضل للطلبة.

