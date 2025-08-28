عربي

جيش الاحتلال ينفذ إنزالاً عسكرياً في ريف دمشق

جيش الاحتلال ينفذ إنزالاً عسكرياً في ريف دمشق
غارات إسرائيلية على ريف دمشق
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام سورية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ إنزالا عسكريا في ثكنة عسكرية بمنطقة الكسوة بريف دمشق، مساء الأربعاء، وأنه أمضى أكثر من ساعتين في منطقة الإنزال.

وقال مصدر عسكري سوري لقناة (الجزيرة)، إن الجيش الإسرائيلي استقدم عشرات الجنود وعددا من معدات البحث بالكسوة بريف دمشق، مشيرا إلى أن أي اشتباك لم يحدث بين القوات الإسرائيلية المشاركة بالإنزال وقوات الجيش السوري.

وأشار المصدر العسكري إلى أن أربع مروحيات إسرائيلية شاركت في عملية الإنزال في منطقة الكسوة.

وقال مصدر حكومي لوكالة الأنباء السورية (سانا) إن عناصر الجيش عثروا قرب جبل المانع في منطقة الكسوة بريف دمشق في 26 آب/ أغسطس الجاري على أجهزة مراقبة وتنصت، مشيرا إلى أنه أثناء تعامل الجيش مع أجهزة المراقبة قرب جبل المانع تعرض الموقع لهجوم إسرائيلي جوي.

وأضاف المصدر الحكومي أن القصف الإسرائيلي قرب جبل المانع أسفر عن شهداء وإصابات وتدمير آليات.

وهذا الإنزال الجوي الإسرائيلي هو الأول من نوعه في سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر عام 2024.

غارات جوية

وتأتي عملية الإنزال بعد ساعات من هجوم جوي جديد شنته إسرائيل على ثكنات عسكرية في جبل المانع بالقرب من الحرجلة في منطقة الكسوة، هو الثاني في 24 ساعة، مستهدفة ثكنات عسكرية، بحسب (الجزيرة).

وقالت المصادر إن القصف الإسرائيلي جاء بعد تمكن الجيش السوري من سحب الشهداء أمس في غارة على المنطقة نفسها، وأوضحت أن الطيران الحربي الإسرائيلي حلّق لمدة في سماء المنطقة المستهدفة بعد تنفيذ الهجوم.

وهذا الهجوم هو الثاني في 24 ساعة، إذ استشهد ستة جنود، الثلاثاء، في غارات بالمسيّرات الإسرائيلية على مدينة الكسوة استهدفت مواقع تابعة للجيش السوري، وفق ما نقلت قناة (الإخبارية) السورية الرسمية.

واستهدف الهجوم، جنودا داخل كتيبة تابعة للجيش السوري في منطقة الحرجلة قرب الكسوة، تلاه استهداف إسرائيلي لفريق من الدفاع المدني حاول إسعاف المصابين، ما أدى إلى وقوع جرحى آخرين.

وذكرت مصادر محلية سورية أن الغارات الإسرائيلية جاءت أثناء تدريبات على استخدام الدبابات في موقع عسكري سوري، وترافقت مع دوي انفجارات في منطقتي المطلة وتل المانع المجاورتين جراء انفجار مخلفات حربية.

ويأتي هذا التصعيد بعد استشهاد شخص، الثلاثاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي جنوبي البلاد، وفق وكالة الأنباء السورية (سانا).

كما توغل الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، في بلدة سويسة بريف القنيطرة الجنوبي واعتقل شابا، وسط تصدي الأهالي للقوات المتوغلة.

وأدانت وزارة الخارجية السورية، في بيانٍ الثلاثاء، الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، واستنكرت توغل القوات الإسرائيلية في بلدة بريف القنيطرة.

كما نددت الوزارة بشن القوات الإسرائيلية حملات اعتقال بحقّ المدنيين وإعلانها الاستمرار في التمركز غير المشروع في قمة جبل الشيخ والمنطقة العازلة.

ومنذ سبعة أشهر يحتل الجيش الإسرائيلي جبل الشيخ وشريطا أمنيا بعرض 15 كيلومترا في بعض المناطق جنوبي سوريا.

ومنذ إطاحة حكم الأسد، شنّت إسرائيل مئات الضربات على مواقع عسكرية في سوريا، مبررة ذلك برغبتها في الحؤول دون وقوع الترسانة العسكرية في أيدي السلطات السورية الجديدة.

