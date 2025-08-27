شؤون فلسطينية

تفاصيل اجتماع "مشحون" بين نتنياهو وزامير حول غزة

تفاصيل اجتماع "مشحون" بين نتنياهو وزامير حول غزة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، مساء الأربعاء بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عقد مع رئيس أركان الجيش إيال زامير، اجتماعا وصف بالمشحون قبل انعقاد المجلس الأمني المصغر، أمس.

وذكرت القناة أن نتنياهو طالب زامير خلال الاجتماع بالتوقف عن نشر أخبار ضده ورئيس الأركان تمسك بموقفه.

وتابعت أن نتنياهو قال لزامير إن القيادة قررت صفقة كاملة وإن تصريحه عن صفقة جزئية لا يظهر وحدة أمام (حماس).

وأوضحت إلى أن نتنياهو طلب من رئيس الأركان تسريع الاستعدادات لاحتلال مدينة غزة وفق الجدول الزمني.

وأضافت: زامير قال لنتنياهو إن السيطرة على مدينة غزة ستنفذ بشكل مهني ويجب ترك الجيش يعمل وفق آلياته.

يشار إلى أن زامير يعارض الخطة التي أقرها (كابنيت) حول احتلال مدينة غزة "لأنها تعرض الأسرى والجنود للخطر"، ويفضل التوصل لصفقة مع حركة (حماس)، فيما يصر نتنياهو ووزراء حكومته على الإسراع في تنفيذ الخطة.

