لجنة طوارئ كنيسة العائلة المقدسة بمدينة غزة تقرر البقاء في الكنيسة وعدم النزوح



وجددت وقوفها إلى جانب الكنيسة، يدها بيد الكهنة والراهبات لما هو في الصالح العام للمجتمع.





رام الله - دنيا الوطنقررت لجنة طوارئ كنيسة العائلة المقدسة في مدينة غزة، مساء اليوم الأربعاء، البقاء في الكنيسة لمساندة الكهنة والراهبات في مواصلة رعاية وخدمة جميع من سيبقى داخل مجمع الكنيسة في قطاع غزة.وقالت اللجنة في بيان: استنادا إلى ما ورد في البيان المشترك الصادر عن البطريركية اللاتينية في القدس وبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية قررت لجنة طوارئ كنيسة العائلة المقدسة البقاء في الكنيسة والاستمرار في عمل اللجنة، وذك لمساندة الكهنة والراهبات في مواصلة رعاية وخدمة جميع من سيبقى داخل مجمع الكنيسة.وشددت اللجنة، على أن هذا البيان هو قرار لجنة الطوارئ التابعة لكنيسة العائلة المقدسة، مضيفةً أنها تكرر ما جاء فيه "كما هو الحال بالنسبة لباقي سكان مدينة غزة، سيتعين على اللاجئين الذين احتموا داخل أسوار هذين المجمعين أن يقرروا ما سيفعلونه وفقاً لضميرهم".وأكدت اللجنة، أنها منذ اليوم الأول للحرب تعمل بكل جهدها لخدمة النازحين داخل الكنيسة والمجتمع خارجها، ولم تتوان حتى هذه اللحظة أن تكون في مقدمة الخدمة، وفي ميدان مساندة الكنيسة والمجتمع تحت كافة الظروف.