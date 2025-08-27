شؤون فلسطينية

زامير يتحدث عن "تعميق" العمليات العسكرية في مدينة غزة

زامير يتحدث عن "تعميق" العمليات العسكرية في مدينة غزة
زامير في قطاع غزة اليوم الأربعاء (صورة نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي)
رام الله - دنيا الوطن
قال إيال زامير، رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال تواجده في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن الجيش "في معركة متعددة الجبهات ونعمل في كل الساحات بقوة. هناك جبهات عملنا فيها بالفعل، ونحن على أهبة الاستعداد للعمل فيها مجددا إذا تطلب الأمر".

وأضاف زامير أن "تعميق العمليات في مدينة غزة هو الجهد الأساسي في هذه المرحلة، ونحن نركز على ذلك الآن ونواصل خطواتنا العملياتية في الميدان. ملتزمون بإعادة المختطفين وحسم المعركة مع حماس وضمان عدم تكرار ما حدث في السابع من أكتوبر".

واطلع زامير خلال جولته على عمليات لواء الاحتياط "عتصيوني" وعمليات اللواء الجنوبي في قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة، وتحدث مع الجنود والضباط الذين مددت أوامر استدعائهم لفترة إضافية في إطار التطورات الحاصلة في الحرب.

فيما تحدث زامير عن قوات الاحتياط بعد استدعاء عشرات الآلاف من الجنود تمهيدا لاحتلال مدينة غزة: "سنفعل كل ما بوسعنا لخلق الاستقرار والتخفيف عن جنود الاحتياط، انطلاقا من فهم أن هذا مورد قومي ثمين".

وأضاف أن "أمن إسرائيل يتطلب مشاركة كاملة من كل شرائح الشعب، وأدعو الجميع إلى التجند والمساهمة بشكل متساو، فهذا مطلب الساعة وعلى الجميع الاستجابة له"، وفق قوله.

أخبار ذات صلة

بمشاركة بلير وكوشنر.. هذا ما سيبحثه الاجتماع الموسع في البيت الأبيض بشأن غزة

بمشاركة بلير وكوشنر.. هذا ما سيبحثه الاجتماع الموسع في البيت الأبيض بشأن غزة

زامير يتحدث عن &quot;تعميق&quot; العمليات العسكرية في مدينة غزة

زامير يتحدث عن "تعميق" العمليات العسكرية في مدينة غزة

&quot;هيومن رايتس&quot;: المساعدة العسكرية الأمريكية تجعل واشنطن &quot;طرفا في النزاع&quot; بغزة

"هيومن رايتس": المساعدة العسكرية الأمريكية تجعل واشنطن "طرفا في النزاع" بغزة

مفوض الأونروا: لا مكان آمنا في غزة

مفوض الأونروا: لا مكان آمنا في غزة

كوريا تعلن دعم التدخلات الإنسانية الطارئة في قطاع غزة بمبلغ 30 مليون دولار

كوريا تعلن دعم التدخلات الإنسانية الطارئة في قطاع غزة بمبلغ 30 مليون دولار

الاحتلال ينسحب من نابلس بعد مواجهات أسفرت عن 37 إصابة

الاحتلال ينسحب من نابلس بعد مواجهات أسفرت عن 37 إصابة

البابا يوجه مناشدة لإنهاء الحرب في غزة

البابا يوجه مناشدة لإنهاء الحرب في غزة

غزة..10 وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة..10 وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

مفوض الأونروا: لا مكان آمنا في غزة

مفوض الأونروا: لا مكان آمنا في غزة

كوريا تعلن دعم التدخلات الإنسانية الطارئة في قطاع غزة بمبلغ 30 مليون دولار

كوريا تعلن دعم التدخلات الإنسانية الطارئة في قطاع غزة بمبلغ 30 مليون دولار

البابا يوجه مناشدة لإنهاء الحرب في غزة

البابا يوجه مناشدة لإنهاء الحرب في غزة

غزة..10 وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة..10 وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية

لليوم الـ213.. الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها

لليوم الـ213.. الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها

بينهم 67 طفلاً.. الاحتلال يحتجز جثامين 726 شهيداً في الثلاجات ومقابر الأرقام

بينهم 67 طفلاً.. الاحتلال يحتجز جثامين 726 شهيداً في الثلاجات ومقابر الأرقام

قوات الاحتلال تعيق حركة تنقل المواطنين جنوب بيت لحم

قوات الاحتلال تعيق حركة تنقل المواطنين جنوب بيت لحم

أسعار صرف العملات والمعادن في فلسطين

أسعار صرف العملات والمعادن في فلسطين

منوعات

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم &quot;عين الحلوة&quot;

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم "عين الحلوة"

عربي

المبعوث الأميركي يلغي زيارته إلى جنوب لبنان بسبب الاحتجاجات

المبعوث الأميركي يلغي زيارته إلى جنوب لبنان بسبب الاحتجاجات

مصر: السياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة

مصر: السياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة

المبعوث الأميركي: نزع سلاح (حزب الله) لن يكون بالضرورة عسكرياً

المبعوث الأميركي: نزع سلاح (حزب الله) لن يكون بالضرورة عسكرياً

أمين عام (حزب الله): لن نتخلى عن السلاح الذي يحمينا من إسرائيل

أمين عام (حزب الله): لن نتخلى عن السلاح الذي يحمينا من إسرائيل