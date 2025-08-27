زامير يتحدث عن "تعميق" العمليات العسكرية في مدينة غزة

رام الله - دنيا الوطنقال إيال زامير، رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال تواجده في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن الجيش "في معركة متعددة الجبهات ونعمل في كل الساحات بقوة. هناك جبهات عملنا فيها بالفعل، ونحن على أهبة الاستعداد للعمل فيها مجددا إذا تطلب الأمر".وأضاف زامير أن "تعميق العمليات في مدينة غزة هو الجهد الأساسي في هذه المرحلة، ونحن نركز على ذلك الآن ونواصل خطواتنا العملياتية في الميدان. ملتزمون بإعادة المختطفين وحسم المعركة مع حماس وضمان عدم تكرار ما حدث في السابع من أكتوبر".واطلع زامير خلال جولته على عمليات لواء الاحتياط "عتصيوني" وعمليات اللواء الجنوبي في قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة، وتحدث مع الجنود والضباط الذين مددت أوامر استدعائهم لفترة إضافية في إطار التطورات الحاصلة في الحرب.فيما تحدث زامير عن قوات الاحتياط بعد استدعاء عشرات الآلاف من الجنود تمهيدا لاحتلال مدينة غزة: "سنفعل كل ما بوسعنا لخلق الاستقرار والتخفيف عن جنود الاحتياط، انطلاقا من فهم أن هذا مورد قومي ثمين".وأضاف أن "أمن إسرائيل يتطلب مشاركة كاملة من كل شرائح الشعب، وأدعو الجميع إلى التجند والمساهمة بشكل متساو، فهذا مطلب الساعة وعلى الجميع الاستجابة له"، وفق قوله.