شؤون فلسطينية

"هيومن رايتس": المساعدة العسكرية الأمريكية تجعل واشنطن "طرفا في النزاع" بغزة

"هيومن رايتس": المساعدة العسكرية الأمريكية تجعل واشنطن "طرفا في النزاع" بغزة
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية أن الدعم العسكري والاستخباراتي الذي تقدمه الولايات المتحدة للجيش الإسرائيلي خلال الحرب على غزة قد يترتب عليه مسؤولية قانونية دولية.

كما اعتبرت المنظمة أن هذا الدعم يجعل واشنطن "طرفا في النزاع" الدائر منذ أكتوبر 2023.

وأفاد تقرير للمنظمة بأن المساعدة الأمريكية شملت توفير معلومات استخباراتية للضربات الإسرائيلية، بالإضافة إلى عمليات التنسيق والتخطيط المشترك للعمليات العسكرية، وهو ما يعد مشاركة مباشرة في العمليات التي تستهدف الفلسطينيين.

وأكدت سارة ياغر، مديرة مكتب المنظمة في واشنطن، أن "أفراد الجيش والمخابرات والمتعاقدين الأمريكيين الذين قدموا دعماً للعمليات الإسرائيلية التي تشكل جرائم حرب قد يكونون عرضة للملاحقة القضائية الدولية"، مشيرة إلى أن القانون الدولي يعتبر الدول المتواطئة مسؤولة قانونيا إذا قدمت مساعدة عن علم لانتهاكات جسيمة لقوانين الحرب.

يأتي هذا في وقت اعترف فيه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في أكتوبر 2024 بأن قوات خاصة وخبراء استخبارات أمريكيين ساعدوا إسرائيل في عملية اغتيال يحيى السنوار، القيادي في حركة حماس.

وبحسب التقرير، فإن الولايات المتحدة نقلت ما لا يقل عن 4.17 مليار دولار من الأسلحة إلى إسرائيل بين أكتوبر 2023 ومايو 2025.

ولفت التقرير إلى أن إدارتي بايدن وترامب قدمتا "دعما عسكريا ولوجستيا مكثفا"، فيما تضمنت تصريحات ترامب ما وصفته المنظمة بـ"تحريضا على التهجير القسري للفلسطينيين"، وهو ما يعد جريمة بحق الإنسانية.

وأكدت المنظمة أن إسرائيل، بدعم أمريكي، ارتكبت منذ أكتوبر 2023 جرائم حرب متعددة شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة أوامر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية.

أخبار ذات صلة

&quot;هيومن رايتس&quot;: المساعدة العسكرية الأمريكية تجعل واشنطن &quot;طرفا في النزاع&quot; بغزة

"هيومن رايتس": المساعدة العسكرية الأمريكية تجعل واشنطن "طرفا في النزاع" بغزة

مفوض الأونروا: لا مكان آمنا في غزة

مفوض الأونروا: لا مكان آمنا في غزة

كوريا تعلن دعم التدخلات الإنسانية الطارئة في قطاع غزة بمبلغ 30 مليون دولار

كوريا تعلن دعم التدخلات الإنسانية الطارئة في قطاع غزة بمبلغ 30 مليون دولار

الاحتلال ينسحب من نابلس بعد مواجهات أسفرت عن 37 إصابة

الاحتلال ينسحب من نابلس بعد مواجهات أسفرت عن 37 إصابة

البابا يوجه مناشدة لإنهاء الحرب في غزة

البابا يوجه مناشدة لإنهاء الحرب في غزة

غزة..10 وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة..10 وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية

الجيش الإسرائيلي: إخلاء مدينة غزة من سكانها &quot;لا مفر منه&quot;

الجيش الإسرائيلي: إخلاء مدينة غزة من سكانها "لا مفر منه"

76 شهيداً و298 جريحاً بعدوان الاحتلال على قطاع غزة خلال 24 ساعة

76 شهيداً و298 جريحاً بعدوان الاحتلال على قطاع غزة خلال 24 ساعة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

مفوض الأونروا: لا مكان آمنا في غزة

مفوض الأونروا: لا مكان آمنا في غزة

كوريا تعلن دعم التدخلات الإنسانية الطارئة في قطاع غزة بمبلغ 30 مليون دولار

كوريا تعلن دعم التدخلات الإنسانية الطارئة في قطاع غزة بمبلغ 30 مليون دولار

البابا يوجه مناشدة لإنهاء الحرب في غزة

البابا يوجه مناشدة لإنهاء الحرب في غزة

غزة..10 وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة..10 وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية

لليوم الـ213.. الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها

لليوم الـ213.. الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها

بينهم 67 طفلاً.. الاحتلال يحتجز جثامين 726 شهيداً في الثلاجات ومقابر الأرقام

بينهم 67 طفلاً.. الاحتلال يحتجز جثامين 726 شهيداً في الثلاجات ومقابر الأرقام

قوات الاحتلال تعيق حركة تنقل المواطنين جنوب بيت لحم

قوات الاحتلال تعيق حركة تنقل المواطنين جنوب بيت لحم

أسعار صرف العملات والمعادن في فلسطين

أسعار صرف العملات والمعادن في فلسطين

منوعات

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم &quot;عين الحلوة&quot;

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم "عين الحلوة"

عربي

المبعوث الأميركي يلغي زيارته إلى جنوب لبنان بسبب الاحتجاجات

المبعوث الأميركي يلغي زيارته إلى جنوب لبنان بسبب الاحتجاجات

مصر: السياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة

مصر: السياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة

المبعوث الأميركي: نزع سلاح (حزب الله) لن يكون بالضرورة عسكرياً

المبعوث الأميركي: نزع سلاح (حزب الله) لن يكون بالضرورة عسكرياً

أمين عام (حزب الله): لن نتخلى عن السلاح الذي يحمينا من إسرائيل

أمين عام (حزب الله): لن نتخلى عن السلاح الذي يحمينا من إسرائيل