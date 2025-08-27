مسؤول أمني إسرائيلي: مرحلة انفصال السويداء عن سوريا بدأت

رام الله - دنيا الوطنأعلن عنان وهبي، المستشار في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، الأربعاء، أن محافظة السويداء جنوب سوريا بدأت فعلياً مرحلة الانفصال عن الدولة السورية.وقال وهبي، في تصريحات لقناة i24news: "الانفصال يحتاج إلى غطاء واعتراف دولي ومسيرة استقلال طويلة، كما جرى في لبنان الذي استقل على مراحل خلال ثلاث سنوات"، مضيفاً أن ما يجري في السويداء يمثل "المرحلة الأولى من هذا المسار".وأوضح أن الضربة العنيفة التي تعرض لها الجنوب السوري مؤخراً عززت قناعة قادة المنطقة ومناطق أخرى بأن سوريا "لن تعود دولة موحدة"، معتبراً أنها كانت "نظاماً ديكتاتورياً يحكمه مركز عسكري"، وأن محاولات بناء بديل اصطدمت مجدداً بـ"التكفير والتدمير".وأضاف وهبي أن المجموعات المحلية في السويداء "أدركت ضرورة الانفراد بحماية نفسها والحفاظ على هويتها ضمن نطاق جغرافي مستقل"، مستبعداً أن تتمكن سوريا في السنوات المقبلة من استعادة وحدتها كدولة وشعب.وتأتي هذه التصريحات بعد دعوة الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، مطلع الأسبوع، إلى "إعلان إقليم منفصل في الجنوب السوري"، مطالباً المجتمع الدولي بدعم هذه الخطوة، وموجهاً شكره للولايات المتحدة وإسرائيل على ما وصفه بـ"مساندة دروز سوريا".