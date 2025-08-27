عربي

مسؤول أمني إسرائيلي: مرحلة انفصال السويداء عن سوريا بدأت

مسؤول أمني إسرائيلي: مرحلة انفصال السويداء عن سوريا بدأت
رام الله - دنيا الوطن
أعلن عنان وهبي، المستشار في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، الأربعاء، أن محافظة السويداء جنوب سوريا بدأت فعلياً مرحلة الانفصال عن الدولة السورية.

وقال وهبي، في تصريحات لقناة i24news: "الانفصال يحتاج إلى غطاء واعتراف دولي ومسيرة استقلال طويلة، كما جرى في لبنان الذي استقل على مراحل خلال ثلاث سنوات"، مضيفاً أن ما يجري في السويداء يمثل "المرحلة الأولى من هذا المسار".

وأوضح أن الضربة العنيفة التي تعرض لها الجنوب السوري مؤخراً عززت قناعة قادة المنطقة ومناطق أخرى بأن سوريا "لن تعود دولة موحدة"، معتبراً أنها كانت "نظاماً ديكتاتورياً يحكمه مركز عسكري"، وأن محاولات بناء بديل اصطدمت مجدداً بـ"التكفير والتدمير".

وأضاف وهبي أن المجموعات المحلية في السويداء "أدركت ضرورة الانفراد بحماية نفسها والحفاظ على هويتها ضمن نطاق جغرافي مستقل"، مستبعداً أن تتمكن سوريا في السنوات المقبلة من استعادة وحدتها كدولة وشعب.

وتأتي هذه التصريحات بعد دعوة الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، مطلع الأسبوع، إلى "إعلان إقليم منفصل في الجنوب السوري"، مطالباً المجتمع الدولي بدعم هذه الخطوة، وموجهاً شكره للولايات المتحدة وإسرائيل على ما وصفه بـ"مساندة دروز سوريا".

أخبار ذات صلة

مسؤول أمني إسرائيلي: مرحلة انفصال السويداء عن سوريا بدأت

مسؤول أمني إسرائيلي: مرحلة انفصال السويداء عن سوريا بدأت

المبعوث الأميركي يلغي زيارته إلى جنوب لبنان بسبب الاحتجاجات

المبعوث الأميركي يلغي زيارته إلى جنوب لبنان بسبب الاحتجاجات

سوريا: إسرائيل تكرر هجماتها العدوانية في خرق واضح للسيادة

سوريا: إسرائيل تكرر هجماتها العدوانية في خرق واضح للسيادة

مصر: السياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة

مصر: السياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة

المبعوث الأميركي: نزع سلاح (حزب الله) لن يكون بالضرورة عسكرياً

المبعوث الأميركي: نزع سلاح (حزب الله) لن يكون بالضرورة عسكرياً

أمين عام (حزب الله): لن نتخلى عن السلاح الذي يحمينا من إسرائيل

أمين عام (حزب الله): لن نتخلى عن السلاح الذي يحمينا من إسرائيل

شهيد بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوب لبنان

شهيد بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوب لبنان

مجلس الأمن يصوّت على تمديد مهمة اليونيفيل بجنوب لبنان

مجلس الأمن يصوّت على تمديد مهمة اليونيفيل بجنوب لبنان

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

مفوض الأونروا: لا مكان آمنا في غزة

مفوض الأونروا: لا مكان آمنا في غزة

كوريا تعلن دعم التدخلات الإنسانية الطارئة في قطاع غزة بمبلغ 30 مليون دولار

كوريا تعلن دعم التدخلات الإنسانية الطارئة في قطاع غزة بمبلغ 30 مليون دولار

البابا يوجه مناشدة لإنهاء الحرب في غزة

البابا يوجه مناشدة لإنهاء الحرب في غزة

غزة..10 وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة..10 وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية

لليوم الـ213.. الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها

لليوم الـ213.. الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها

بينهم 67 طفلاً.. الاحتلال يحتجز جثامين 726 شهيداً في الثلاجات ومقابر الأرقام

بينهم 67 طفلاً.. الاحتلال يحتجز جثامين 726 شهيداً في الثلاجات ومقابر الأرقام

قوات الاحتلال تعيق حركة تنقل المواطنين جنوب بيت لحم

قوات الاحتلال تعيق حركة تنقل المواطنين جنوب بيت لحم

أسعار صرف العملات والمعادن في فلسطين

أسعار صرف العملات والمعادن في فلسطين

منوعات

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم &quot;عين الحلوة&quot;

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم "عين الحلوة"

عربي

المبعوث الأميركي يلغي زيارته إلى جنوب لبنان بسبب الاحتجاجات

المبعوث الأميركي يلغي زيارته إلى جنوب لبنان بسبب الاحتجاجات

مصر: السياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة

مصر: السياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة

المبعوث الأميركي: نزع سلاح (حزب الله) لن يكون بالضرورة عسكرياً

المبعوث الأميركي: نزع سلاح (حزب الله) لن يكون بالضرورة عسكرياً

أمين عام (حزب الله): لن نتخلى عن السلاح الذي يحمينا من إسرائيل

أمين عام (حزب الله): لن نتخلى عن السلاح الذي يحمينا من إسرائيل