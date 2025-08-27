شؤون فلسطينية

الاحتلال ينسحب من نابلس بعد مواجهات أسفرت عن 37 إصابة

الاحتلال ينسحب من نابلس بعد مواجهات أسفرت عن 37 إصابة
نابلس - دنيا الوطن
أصيب مواطنان بالرصاص الحي، اليوم الاربعاء، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لمدينة نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه تعاملت مع 37 إصابة، بينها إصابتان بالرصاص الحي و27 إصابة بالغاز المسيل للدموع و5 اصابات بالمطاط وإصابة شظايا رصاص، وحالتين جراء السقوط والاعتداء بالضرب، خلال الاقتحام للبلدة القديمة في المدينة.

واستمر الاقتحام قرابة 14 ساعة، وأسفر عن حالتي اعتقال وإجبار عدة عائلات على إخلاء منازلها، وتحويل منازلها لثكنات عسكرية، قبل انسحابه.

وأفادت مصادر محلية وأمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعشرات الآليات العسكرية، وتمركزت في وسطها، وفرضت حصارا على بلدتها القديمة، وشرعت بمداهمة منازل المواطنين داخلها، وأجبرت عدة عائلات على إخلاء منازلها في حي القصبة، وأبلغتهم بالعودة عصرا.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال انتشرت في أحياء المدينة، ونشرت القناصة في منطقة شارع سفيان وميدان الشهداء وسط المدينة، كما اقتحمت عدة محلات تجارية في منطقة رأس العين.

يُذكر أن البلدة القديمة في مدينة نابلس عاشت واحدة من أعنف عمليات الاقتحام الإسرائيلية وأطولها، حيث اجتاحت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بتاريخ 11-6-2025، أزقة المدينة التاريخية، وسط إطلاق نار كثيف وقنابل الغاز المسيل للدموع، واقتحام المنازل عنوة، وإجبار العائلات على مغادرة منازلها، ونهب المحلات التجارية وتدميرها، وتحويل مبانٍ تاريخية إلى ثكنات عسكرية كما جرى مع خان الوكالة.

أخبار ذات صلة

&quot;هيومن رايتس&quot;: المساعدة العسكرية الأمريكية تجعل واشنطن &quot;طرفا في النزاع&quot; بغزة

"هيومن رايتس": المساعدة العسكرية الأمريكية تجعل واشنطن "طرفا في النزاع" بغزة

مفوض الأونروا: لا مكان آمنا في غزة

مفوض الأونروا: لا مكان آمنا في غزة

كوريا تعلن دعم التدخلات الإنسانية الطارئة في قطاع غزة بمبلغ 30 مليون دولار

كوريا تعلن دعم التدخلات الإنسانية الطارئة في قطاع غزة بمبلغ 30 مليون دولار

الاحتلال ينسحب من نابلس بعد مواجهات أسفرت عن 37 إصابة

الاحتلال ينسحب من نابلس بعد مواجهات أسفرت عن 37 إصابة

البابا يوجه مناشدة لإنهاء الحرب في غزة

البابا يوجه مناشدة لإنهاء الحرب في غزة

غزة..10 وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة..10 وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية

الجيش الإسرائيلي: إخلاء مدينة غزة من سكانها &quot;لا مفر منه&quot;

الجيش الإسرائيلي: إخلاء مدينة غزة من سكانها "لا مفر منه"

76 شهيداً و298 جريحاً بعدوان الاحتلال على قطاع غزة خلال 24 ساعة

76 شهيداً و298 جريحاً بعدوان الاحتلال على قطاع غزة خلال 24 ساعة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

مفوض الأونروا: لا مكان آمنا في غزة

مفوض الأونروا: لا مكان آمنا في غزة

كوريا تعلن دعم التدخلات الإنسانية الطارئة في قطاع غزة بمبلغ 30 مليون دولار

كوريا تعلن دعم التدخلات الإنسانية الطارئة في قطاع غزة بمبلغ 30 مليون دولار

البابا يوجه مناشدة لإنهاء الحرب في غزة

البابا يوجه مناشدة لإنهاء الحرب في غزة

غزة..10 وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة..10 وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية

لليوم الـ213.. الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها

لليوم الـ213.. الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها

بينهم 67 طفلاً.. الاحتلال يحتجز جثامين 726 شهيداً في الثلاجات ومقابر الأرقام

بينهم 67 طفلاً.. الاحتلال يحتجز جثامين 726 شهيداً في الثلاجات ومقابر الأرقام

قوات الاحتلال تعيق حركة تنقل المواطنين جنوب بيت لحم

قوات الاحتلال تعيق حركة تنقل المواطنين جنوب بيت لحم

أسعار صرف العملات والمعادن في فلسطين

أسعار صرف العملات والمعادن في فلسطين

منوعات

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم &quot;عين الحلوة&quot;

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم "عين الحلوة"

عربي

المبعوث الأميركي يلغي زيارته إلى جنوب لبنان بسبب الاحتجاجات

المبعوث الأميركي يلغي زيارته إلى جنوب لبنان بسبب الاحتجاجات

مصر: السياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة

مصر: السياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة

المبعوث الأميركي: نزع سلاح (حزب الله) لن يكون بالضرورة عسكرياً

المبعوث الأميركي: نزع سلاح (حزب الله) لن يكون بالضرورة عسكرياً

أمين عام (حزب الله): لن نتخلى عن السلاح الذي يحمينا من إسرائيل

أمين عام (حزب الله): لن نتخلى عن السلاح الذي يحمينا من إسرائيل