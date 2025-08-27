الاحتلال ينسحب من نابلس بعد مواجهات أسفرت عن 37 إصابة

نابلس - دنيا الوطنأصيب مواطنان بالرصاص الحي، اليوم الاربعاء، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لمدينة نابلس.وأفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه تعاملت مع 37 إصابة، بينها إصابتان بالرصاص الحي و27 إصابة بالغاز المسيل للدموع و5 اصابات بالمطاط وإصابة شظايا رصاص، وحالتين جراء السقوط والاعتداء بالضرب، خلال الاقتحام للبلدة القديمة في المدينة.واستمر الاقتحام قرابة 14 ساعة، وأسفر عن حالتي اعتقال وإجبار عدة عائلات على إخلاء منازلها، وتحويل منازلها لثكنات عسكرية، قبل انسحابه.وأفادت مصادر محلية وأمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعشرات الآليات العسكرية، وتمركزت في وسطها، وفرضت حصارا على بلدتها القديمة، وشرعت بمداهمة منازل المواطنين داخلها، وأجبرت عدة عائلات على إخلاء منازلها في حي القصبة، وأبلغتهم بالعودة عصرا.وأشارت إلى أن قوات الاحتلال انتشرت في أحياء المدينة، ونشرت القناصة في منطقة شارع سفيان وميدان الشهداء وسط المدينة، كما اقتحمت عدة محلات تجارية في منطقة رأس العين.يُذكر أن البلدة القديمة في مدينة نابلس عاشت واحدة من أعنف عمليات الاقتحام الإسرائيلية وأطولها، حيث اجتاحت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بتاريخ 11-6-2025، أزقة المدينة التاريخية، وسط إطلاق نار كثيف وقنابل الغاز المسيل للدموع، واقتحام المنازل عنوة، وإجبار العائلات على مغادرة منازلها، ونهب المحلات التجارية وتدميرها، وتحويل مبانٍ تاريخية إلى ثكنات عسكرية كما جرى مع خان الوكالة.