البابا يوجه مناشدة لإنهاء الحرب في غزة

رام الله - دنيا الوطنوجه بابا الفاتيكان ليو "مناشدة قوية" للمجتمع الدولي، اليوم الأربعاء، لإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ ما يقرب من عامين، ودعا إلى وقف دائم لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.وقال البابا في مقابلته العامة الأسبوعية في الفاتيكان: "أُصدر مجددا مناشدة قوية… لتكون هناك نهاية للصراع في الأرض المقدسة الذي تسبب في الكثير من الفزع والدمار والموت".وتابع قائلا: "أناشد بإطلاق سراح جميع الرهائن، والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بأمان، والاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني".وقال إن القانون الدولي يلزم "بحماية المدنيين، وحظر العقاب الجماعي، والاستخدام العشوائي للقوة، والتهجير القسري للسكان".ودعا ليو إسرائيل في وقت سابق إلى السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.