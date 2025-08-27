المبعوث الأميركي يلغي زيارته إلى جنوب لبنان بسبب الاحتجاجات

رام الله - دنيا الوطناضطر المبعوث الأميركي توم براك،اليوم، إلى إلغاء زيارته المقررة إلى مدينتي صور والخيام جنوبي لبنان، على وقع احتجاجات شعبية مناهضة للتدخلات الأميركية.وتجمع عشرات المحتجين في مدينة الخيام، رافعين لافتات كتب عليها شعارات مناهضة لواشنطن مثل "أميركا الشيطان الأكبر"، إلى جانب أعلام "حزب الله" و"حركة أمل". كما رفعوا صور ضحايا الهجمات الإسرائيلية، وكتبوا عبارات على الطرقات من بينها "إسرائيل شر مطلق".وكان براك قد وصل في وقت سابق إلى ثكنة تابعة للجيش اللبناني في مرجعيون، ضمن جولة كان من المقرر أن تشمل عدداً من بلدات الجنوب، غير أن الاحتجاجات أجبرته على إلغاء محطتي الخيام وصور.