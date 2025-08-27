عاجل

  • نتنياهو: ممتنون للمساعدات العسكرية الأمريكية لكننا نتبادل معها معلومات استخباراتية لا تقدر بثمن

  • نتنياهو: نقترب من المرحلة الأخيرة للحرب وهي القضاء النهائي على حماس

  • نتنياهو: نحن نغير وجه الشرق الأوسط ولا أعتقد أن الحرب استغرقت وقتا أطول مما يجب

عربي

المبعوث الأميركي يلغي زيارته إلى جنوب لبنان بسبب الاحتجاجات

المبعوث الأميركي يلغي زيارته إلى جنوب لبنان بسبب الاحتجاجات
رام الله - دنيا الوطن
اضطر المبعوث الأميركي توم براك،اليوم، إلى إلغاء زيارته المقررة إلى مدينتي صور والخيام جنوبي لبنان، على وقع احتجاجات شعبية مناهضة للتدخلات الأميركية.

وتجمع عشرات المحتجين في مدينة الخيام، رافعين لافتات كتب عليها شعارات مناهضة لواشنطن مثل "أميركا الشيطان الأكبر"، إلى جانب أعلام "حزب الله" و"حركة أمل". كما رفعوا صور ضحايا الهجمات الإسرائيلية، وكتبوا عبارات على الطرقات من بينها "إسرائيل شر مطلق".

وكان براك قد وصل في وقت سابق إلى ثكنة تابعة للجيش اللبناني في مرجعيون، ضمن جولة كان من المقرر أن تشمل عدداً من بلدات الجنوب، غير أن الاحتجاجات أجبرته على إلغاء محطتي الخيام وصور.

أخبار ذات صلة

المبعوث الأميركي يلغي زيارته إلى جنوب لبنان بسبب الاحتجاجات

المبعوث الأميركي يلغي زيارته إلى جنوب لبنان بسبب الاحتجاجات

سوريا: إسرائيل تكرر هجماتها العدوانية في خرق واضح للسيادة

سوريا: إسرائيل تكرر هجماتها العدوانية في خرق واضح للسيادة

مصر: السياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة

مصر: السياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة

المبعوث الأميركي: نزع سلاح (حزب الله) لن يكون بالضرورة عسكرياً

المبعوث الأميركي: نزع سلاح (حزب الله) لن يكون بالضرورة عسكرياً

أمين عام (حزب الله): لن نتخلى عن السلاح الذي يحمينا من إسرائيل

أمين عام (حزب الله): لن نتخلى عن السلاح الذي يحمينا من إسرائيل

شهيد بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوب لبنان

شهيد بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوب لبنان

مجلس الأمن يصوّت على تمديد مهمة اليونيفيل بجنوب لبنان

مجلس الأمن يصوّت على تمديد مهمة اليونيفيل بجنوب لبنان

اليمن.. عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة صنعاء بنحو 40 صاروخاً

اليمن.. عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة صنعاء بنحو 40 صاروخاً

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

غزة..10 وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة..10 وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية

لليوم الـ213.. الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها

لليوم الـ213.. الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها

بينهم 67 طفلاً.. الاحتلال يحتجز جثامين 726 شهيداً في الثلاجات ومقابر الأرقام

بينهم 67 طفلاً.. الاحتلال يحتجز جثامين 726 شهيداً في الثلاجات ومقابر الأرقام

قوات الاحتلال تعيق حركة تنقل المواطنين جنوب بيت لحم

قوات الاحتلال تعيق حركة تنقل المواطنين جنوب بيت لحم

أسعار صرف العملات والمعادن في فلسطين

أسعار صرف العملات والمعادن في فلسطين

غزة.. 21 شهيداً في الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر اليوم

غزة.. 21 شهيداً في الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر اليوم

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الرئاسة الفلسطينية: حكومة نتنياهو تدفع الأمور نحو انفجار كبير بهدف تهجير شعبنا

الرئاسة الفلسطينية: حكومة نتنياهو تدفع الأمور نحو انفجار كبير بهدف تهجير شعبنا

منوعات

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم &quot;عين الحلوة&quot;

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم "عين الحلوة"

عربي

المبعوث الأميركي يلغي زيارته إلى جنوب لبنان بسبب الاحتجاجات

المبعوث الأميركي يلغي زيارته إلى جنوب لبنان بسبب الاحتجاجات

مصر: السياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة

مصر: السياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة

المبعوث الأميركي: نزع سلاح (حزب الله) لن يكون بالضرورة عسكرياً

المبعوث الأميركي: نزع سلاح (حزب الله) لن يكون بالضرورة عسكرياً

أمين عام (حزب الله): لن نتخلى عن السلاح الذي يحمينا من إسرائيل

أمين عام (حزب الله): لن نتخلى عن السلاح الذي يحمينا من إسرائيل