سوريا: إسرائيل تكرر هجماتها العدوانية في خرق واضح للسيادة

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، الهجوم الذي نفذته طائرات مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مدينة الكسوة في ريف دمشق، أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أن الاعتداء أسفر عن استشهاد ستة جنود من الجيش السوري.جاء ذلك في فيما أفادت وسائل إعلام سورية، بعد ظهر اليوم، بأن قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت في منطقة رسم الرواضي بريف القنيطرة، جنوبي البلاد.واعتبرت الخارجية السورية، في بيان صدر عنها هو الثالث منذ مطلع الأسبوع تدين من خلاله الهجمات العدوانية الإسرائيلية المتكررة على أراضيها أنّ هذا "العدوان يشكل انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".وأضافت أنه الهجوم الإسرائيلي "يمثل خرقًا للسيادة السورية ووحدة أراضيها"، وتابعت "هذا الاعتداء يأتي في سياق السياسات العدوانية المتكررة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".وشددت دمشق على أنها "متمسكة بحقها المشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها وفق أحكام القانون الدولي". ودعت الخارجية السورية المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى "تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة".وطالبت المجتمع الدولي بالعمل على "إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف انتهاكاتها المستمرة ضد سوريا وشعبها ومؤسساتها الوطنية".وكان التلفزيون الرسمي السوري قد أفاد صباح الأربعاء بارتفاع حصيلة شهداء الهجوم قرب الكسوى إلى ستة جنود بعد سلسلة ضربات نفذتها طائرات مسيّرة إسرائيلية استهدفت مواقع بريف دمشق.