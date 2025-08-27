عاجل

  • وسائل إعلام إسرائيلية: مظاهرات في نحو 50 موقعا في إسرائيل اليوم للمطالبة بوقف الحرب وإبرام صفقة تبادل أسرى

  • شهيدان في قصف للاحتلال على جباليا النزلة شمال قطاع غزة

الكرملين: لا لقاء وشيك بين بوتين وزيلينسكي

رام الله - دنيا الوطن
أكد الكرملين، الأربعاء، أن احتمال عقد لقاء مباشر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غير وارد في المدى القريب، مشدداً على أن أي اجتماع على هذا المستوى "يتطلب تحضيراً جيداً ليكون فعالاً".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن القنوات التفاوضية بين كبار المفاوضين الروس والأوكرانيين ما زالت مفتوحة، لكن موعد المباحثات المقبلة لم يُحدد بعد، مشيراً إلى أن الضمانات الأمنية تُعد من أبرز القضايا المطروحة على جدول الأعمال.

وأضاف بيسكوف أن موسكو "تصر على حل النزاع بالوسائل السياسية والدبلوماسية"، داعياً كييف إلى إبداء موقف مماثل، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن أي حوار مع واشنطن حول الأزمة الأوكرانية ينبغي أن يتم "بعيداً عن الأضواء لضمان تحقيق نتائج".

وبشأن مقترحات نشر قوة أوروبية لحفظ السلام، أوضح بيسكوف أن موسكو "تنظر إليها بسلبية"، مؤكداً أن الجيش الروسي "يستهدف مواقع عسكرية فقط" في عملياته بأوكرانيا.

