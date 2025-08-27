الجيش الإسرائيلي: إخلاء مدينة غزة من سكانها "لا مفر منه"

رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن إخلاء مدينة غزة من سكانها "لا مفر منه" ، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال عملياتها البرية والجوية على كبرى مدن القطاع، وسط تصعيد ينذر بمرحلة جديدة من الحرب المستمرة منذ أشهر.وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، إن على سكان المدينة "الانتقال" إلى مناطق يعتبرها الاحتلال "آمنة"، مثل مخيمات الوسطى ومنطقة المواصي جنوب القطاع، مؤكداً أن "الحديث عن غياب مساحات شاغرة في الجنوب غير صحيح"، وأن الجيش يعمل على توفير خيام ومساعدات إنسانية للنازحين.وجاءت هذه التصريحات بينما أفاد شهود عيان أن دبابات إسرائيلية توغلت ليلاً في حي عباد الرحمن شمال مدينة غزة، حيث قصفت منازل وأجبرت مئات المدنيين على النزوح في ظل القصف المكثف. وأضاف السكان أن القوات انسحبت لاحقاً إلى محيط جباليا، لكنها أبقت على قصف عنيف استهدف أحياء الشجاعية والزيتون والصبرة شرق المدينة.في الأثناء، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن 33 فلسطينياً استشهدوا وأصيب آخرون منذ فجر الأربعاء في غارات وقصف مدفعي طال مناطق متفرقة من القطاع.من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال فعالية في القدس إن "غزة هي بداية الحرب ونهايتها"، مؤكداً أن حكومته لن تسمح بقيام دولة فلسطينية، ومشدداً على أن الجيش "سيواصل عملياته حتى القضاء على تهديد حماس".وتزامن ذلك مع تقارير إسرائيلية تفيد بأن المجلس الوزاري الأمني المصغر ("الكابينيت") أقر خطة للسيطرة على مدينة غزة، فيما وصفت مصادر عسكرية الهجوم المرتقب بأنه "المرحلة الثانية من عملية عربات جدعون"، والتي تشمل احتلال المدينة بشكل مباشر.ومع استمرار القصف والتصعيد، حذّرت منظمات دولية من كارثة إنسانية غير مسبوقة إذا ما تم تنفيذ قرار إخلاء غزة، حيث يعيش في المدينة أكثر من مليون شخص،وهم نصف سكان القطاع المحاصر.