76 شهيداً و298 جريحاً بعدوان الاحتلال على قطاع غزة خلال 24 ساعة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، ظهر اليوم الأربعاء، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 76 شهيدا (منهم شهيد واحد تم انتشاله)، و298جريحا.وأوضحت الوزارة، في بيانها اليومي، أن حصيلة شهداء "المساعدات" الذين وصلوا للمستشفيات خلال 24 ساعة الماضية بلغت 18 شهيدا، و106 جرحى، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2.158 شهيدا وأكثر من 15.843 جريحا.وأضافت أن حصيلة العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 62.895 شهيدا، و158.927 جريحا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.وأوضحت أن من بين الحصيلة 11.050 شهيدا، و46.886 جريحا، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.وأشارت "الصحة" إلى إن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تجد صعوبة في الوصول إلى الضحايا حيث ما زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض والركام وفي الطرقات.فيما أحصت 10 وفيات جديدة بسبب التجويع وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم طفلان. وبذلك ارتفع عدد ضحايا التجويع إلى 313 شهيدا، بينهم 119 طفلا، وسط استمرار الحصار وتفاقم الأزمة الإنسانية.