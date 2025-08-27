شؤون فلسطينية

أبو ردينة: التصعيد الإسرائيلي في المدن والمخيمات خطير ومدان ومرفوض

الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة
رام الله - دنيا الوطن
قال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إن التصعيد الإسرائيلي الخطير في المدن والقرى والمخيمات مدان ومرفوض، وآخره اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس منذ فجر اليوم الأربعاء، ومحاصرة البلدة القديمة، واستهداف المواطنين، وإجبارهم على ترك منازلهم، مترافقاً مع استمرار حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة.

وأضاف أبو ردينة، أن "تصاعد اعتداءات جيش الاحتلال وإرهاب المستوطنين ضد شعبنا تتحمل مسؤوليته الحكومة الإسرائيلية التي إذا استمرت في هذه السياسة فأنها ستدمر كل شيء وستقود المنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وجدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، دعوة الإدارة الأميركية إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه السياسات الخطيرة المخالفة لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وإجبارها على وقف الحرب وسياساتها العدوانية.

وقال، إن على المجتمع الدولي التحرك الفوري لمواجهة التحدي الإسرائيلي للشرعية ورفضه الالتزام بالقانون الدولي، وعدم الاكتفاء بسياسة التنديد والاستنكار، وفرض عقوبات تجبر دولة الاحتلال على مراجعة سياساتها التدميرية للمنطقة والعالم.

